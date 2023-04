Brian Van Hinthum

Dat Toto Wolff en Christian Horner over het algemeen geen beste vrienden zijn, is onder Formule 1-fans wel algemeen bekend. Guenther Steiner staat er wat dichterbij dan de fans en gaat in zijn nieuwe boek in op de onderlinge relatie tussen het kibbelende tweetal.

Sinds het heetgebakende 2021-seizoen is de relatie tussen Wolff en Horner ogenschijnlijk niet meer zoals hij ooit geweest is. Het tweetal teambazen probeerde in dat seizoen constant om elkaar het vuur aan de schenen te leggen en dat liep meer dan eens op in de nodige verhitte discussies in de media. Sindsdien is het allemaal wel een stuk minder tussen de twee, zoals de Formule 1-fans ook te zien krijgen in de Netflix-hitserie Drive To Survive. Ook het afgelopen seizoen viel weer te zien hoe de twee heren het aan de stok kregen tijdens een teambazenmeeting om het porpoisingprobleem op te lossen.

Knuffelen

Onlangs bracht Haas-teambaas Steiner een boek op de markt waarin hij meer inzichten geeft over zijn bevindingen in de Formule 1. In Surviving to Drive gaat hij ook in op de situatie tussen collega's Horner en Wolff. "Een hoop mensen vragen mij of het hele dingetje tussen Christian en Toto zoals je het bij Drive to Survive ziet echt is. 'Haten ze elkaar echt?' Bla, bla, bla. Als die gasten niet constant aan het knuffelen zijn, wat moet ik er dan om geven?", zegt Steiner op Steiner-achtige wijze.

Ruzie Wolff en Horner?

De Italiaan vervolgt: "Ik heb al eerder gezegd dat we elkaar niet vermoorden omdat we allemaal - voor welk team we ook werken - geven om hetzelfde doel: de Formule 1. Toto en Christian zijn daar een goed voorbeeld van. Op sommige momenten denk je inderdaad dat ze elkaar willen vermoorden. Hetzelfde geldt voor mezelf en dat ik soms de kleine shit wil vermoorden die ons vraagt over onze relatie met Ferrari. Aan het eind van de dag zijn we allemaal met hetzelfde bezig en ondanks dat ik het oneens ben met wat die gast zegt, net zoals Christian het soms met Toto oneens is en vice versa, moeten we dat blijven onthouden."