Brian Van Hinthum

Dinsdag 18 april 2023 17:51

Guenther Steiner en Ralf Schumacher zijn sinds het vertrek van Mick Schumacher bij het team zeker geen beste vrienden meer en laatstgenoemde ging recent nog door het stof nadat hij de Italiaan beledigde in een post op Instagram. De Haas-teambaas verzekert nu dat de goede verstandhouding met Schumacher definitief tot een einde gekomen is.

Het is over het algemeen bekend dat de Duitse analist door de manier waarop Steiner om is gegaan met zijn neefje geen groot fan is van de Haas-baas. Steiner besloot na afloop van het 2022-seizoen om afscheid te nemen van de jonge coureur en het neefje van Ralf. Volgens het Amerikaanse team presteerde Schumacher niet naar behoren en dus besloot men om het plekje naast Kevin Magnussen in te vullen met de meer ervaren Nico Hülkenberg, een beslissing die in de familie Schumacher vanzelfsprekend niet in goede aarde viel.

Steiner voor de gek gehouden

Vanaf dat moment zijn de Sky Deutschland-analist en Steiner in ieder geval niet de beste vrienden en Schumacher baarde enkele weken terug met een post op Instagram opzien door de Italiaan voor de gek te houden. Hij plaatste een foto met een pijnlijke uitdrukking op het gezicht van Steiner, samen met een cosmetische crème die hij op de markt gaat brengen. Met de foto suggereerde Schumacher dat Steiner het nieuwe middel wel kon gebruiken. "Met rimpels en een droge huid kan ik Guenther aanbevelen om mijn nieuwe schoonheidsmiddel te gebruiken. Je kunt er nu tenminste nog wat aan doen", zei hij destijds. De post werd vlak daarna verwijderd en hij bood daarna zijn excuses aan voor de 'grap'.

De Italiaan is er klaar mee

Het blijkt nu uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Steiner krijgt van Sport.de de vraag hoe zijn relatie met de broer van Michael Schumacher momenteel is en de Italiaan is duidelijk. "Ik heb geen probleem. Ik moet mijn werk doen en volgens mij ligt het probleem in dit geval bij iemand anders, niet bij mij", zegt hij zonder namen te noemen. "Dat is waarom dit mij verder geen zorgen baart. De onderlinge relatie bestaat niet meer en ik zit ook niet op een nieuwe te wachten", vervolgt hij stellig. "Ik kies mijn eigen vrienden uit en bepaal zelf met wie ik wil praten. Dat is hoe het altijd geweest is en dat is hoe het zal blijven", besluit de leider van Haas.