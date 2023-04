Kimberley Hoefnagel

Zondag 16 april 2023 19:27

Zhou Guanyu was als kind altijd groot fan van Fernando Alonso. De Chinees ziet hem dan ook als zijn grote voorbeeld op het gebied van racen. In een interview vertelt de jonge coureur openhartig over zijn geschiedenis met de tweevoudig wereldkampioen.

Zhou was op jonge leeftijd al groot fan van Alonso. Op het internet zijn er dan ook foto's te vinden van een zesjarige Zhou die tijdens de Grand Prix van China in 2005, vlak nadat de Spanjaard zijn eerste kampioenschap binnenhaalde, met een Alonso-vlag aan het zwaaien is. "Als kind was ik zijn grootste fan, hij is mijn idool in de racerij", vertelt de Alfa Romeo-coureur tegenover The Athletic. Acht jaar later ontmoette de Chinese coureur zijn grote held voor het eerst. Beide heren deden op dat moment mee aan een voetbaltoernooi, dat op touw gezet was door het team van Ferrari. Een gesprek tussen de twee liet echter nog jaren op zich wachten.

Artikel gaat verder onder video

Hulp Alonso bij VT1-debuut

Zhou maakte jarenlang onderdeel uit van het juniorenteam van Renault (Alpine), waarmee Alonso in 2021 terugkeerde op de grid. Niet lang daarna mocht de toenmalig Formule 2-coureur zijn eerste vrije training verrijden, uitgerekend in de wagen van zijn grote idool. Dat zorgde voor de nodige spanning bij de rookie, wiens eerste gedachte was: "Ik wil deze niet laten crashen!" Hij kon echter rekenen op de steun van Alonso, die hem uitgebreid hielp met de voorbereidingen. "Hij zei dat ik alle vragen aan hem mocht stellen. Het was mooi om te zien hoe hij een jonge coureur hielp, ik waardeerde dat enorm."

OOK INTERESSANT: Alonso zag zichzelf niet record voor langste carrière verbreken: "Ik dacht na twee titels te stoppen"

Alonso is het seizoen van 2023 uitstekend begonnen met drie podiumplekken uit drie races. Hoewel Zhou zelf niet in staat is om mee te vechten om de podiumplekken, draagt hij de Spanjaard een warm hart toe: "Ik ben heel erg blij voor hem. Hij heeft een sterke auto en kan erin presteren, dat is heel cool."