Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 19:15

Christian Horner maakt zichzelf naar eigen zeggen geen illusies. Red Bull Racing mag momenteel met de RB19 dan over de sterkste auto beschikken, maar volgens de teambaas nemen Ferrari en Mercedes grote updates mee naar Europa.

Red Bull Racing is het Formule 1-seizoen van 2023 uitstekend begonnen. De formatie uit Milton Keynes heeft drie overwinningen in drie races uit het vuur weten te slepen en het wereldkampioenschap bij de coureurs gaat - in ieder geval op dit moment - tussen het Red Bull-duo bestaande uit Max Verstappen en Sergio Pérez. Ondertussen zijn de problemen bij zowel Mercedes als Ferrari groot, waardoor Aston Martin plots - eveneens in ieder geval op dit moment - het tweede team is geworden. Fernando Alonso is tot op heden dan ook de enige coureur die enigszins in de buurt kan komen bij Verstappen en Pérez.

Grote updates Ferrari en Mercedes

Ondanks de uitstekende seizoenstart rekent Horner zich echter niet rijk. Het is inmiddels bekend dat zowel Ferrari als Mercedes updates meenemen naar het eerste raceweekend in Europa (de Grand Prix van Emilia-Romagna op zondag 21 mei) en volgens de Brit zou dat wel eens voor een verschuiving in de verhoudingen kunnen zorgen: "Er zijn veel dingen die plots kunnen veranderen", klinkt het tegenover Sky Sports. "We horen geluiden over grote updates voor Ferrari en Mercedes zodra we naar Europa komen."

Incasseren op de kin

De teambaas vervolgt: "We nemen dus zeker niets voor vanzelfsprekend aan. We zijn gefocust op onszelf en proberen zo goed mogelijk werk te leveren binnen de beperkingen die we hebben", doelt hij op het feit dat Red Bull Racing tien procent minder tijd in de windtunnel door mag brengen vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021. "We proberen er het beste van te maken met wat we hebben. We weten dat het een zware straf is, het is er eentje die we op de kin incasseren", klink het.