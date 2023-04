Verstappen stipt meest beschamende moment uit Formule 1-carrière aan

Jan Bolscher

Vrijdag 14 april 2023 16:15

Max Verstappen heeft uit de doeken gedaan wat voor hem het meest beschamende moment uit zijn Formule 1-carrière is geweest. Het blijkt alles te maken te hebben met een onverwachte pitstop tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2016.

Verstappen is vandaag de dag een tweevoudig wereldkampioen, maar ook de Limburger was ooit een groentje. In 2016, nog maar zijn tweede seizoen in de sport, promoveerde de Nederlander van Toro Rosso naar Red Bull Racing, waar hij naast Daniel Ricciardo kwam te rijden. Tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten verreed Verstappen een goede kwalificatie waarbij hij de vierde tijd noteerde, vlak achter zijn teammaat. Ook de zondag verliep in eerste instantie soepel, tot Verstappen een vrij ongelukkig foutje maakte.

Foutje, bedankt

In gesprek met Motorsport.com vertelt Verstappen dat zijn gedachtegang niet helemaal klopte toen hij van zijn team te horen kreeg dat hij moest pushen: "Dan ga je er vanuit dat je die ronde naar binnengaat, daarom versnelde ik", klinkt het. "En toen reed ik de pitstraat in. Ik reed de pitstraat binnen en toen besefte ik me dat ik helemaal niet naar binnen was geroepen. Ze hadden nooit gezegd dat ik moest stoppen. Op dat moment dacht ik: 'Mijn God, wat doe ik hier.'"

Uitvalbeurt

De Nederlander vervolgt: "Ik zei over de boordradio: 'Jongens, ik ben in de pitstraat. Ik kom binnen, ik kom binnen.' Op dat moment zag ik de monteurs naar buiten rennen met de banden. De stop duurde, vanzelfsprekend, acht of tien seconden, wat nog steeds heel snel was." Uiteindelijk maakte het allemaal vrij weinig uit, want na 31 ronden moest Verstappen de strijd staken vanwege een mechanisch probleem.