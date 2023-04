Brian Van Hinthum

Donderdag 13 april 2023 18:15

Max Verstappen heeft de afgelopen tijd de nodige keren laten doorschemeren geen fan te zijn van alle mogelijke veranderingen die door de Formule 1 worden voorgesteld. Met name van de sprintraces en de potentiële veranderingen is de wereldkampioen geen fan. Simon Lazenby denkt dat dat met name komt door de Red Bull-dominantie.

Verstappen liet zich in het verleden al meermaals uit over zijn zorgen om de steeds groter wordende kalender én zijn afkeer tegen de sprintraceweekenden. De sport lijkt echter juist op deze twee punten spoedig te willen uitbreiden. Verstappen ergert zich hieraan en geeft de voorkeur aan het traditionele schema. "Ik ben blij met alleen de hoofdrace", zo zei hij eerder. "Ik denk dat dat veel beter is voor de opwinding", voegde hij daar nog aan toe. De gewenste veranderingen in de sprintraceweekenden kunnen dan ook op geen goedkeuring van Verstappen rekenen. Hij ziet deze weekenden het liefst in zijn totaal verdwijnen.

Artikel gaat verder onder video

Meer risico

De Nederlander laat dat ook met enige regelmaat weten en liet zichzelf daarnaast al een aantal keer dreigend horen over een mogelijk pensioen, mochten de uitbreidingsplannen van de Formule 1 de spuigaten uitlopen. Lazenby heeft het gevoel dat Verstappen niet helemaal eerlijk reageert over zijn mening over sprintraces maar met name naar de situatie kijkt: "Ik denk dat dit zijn manier is om te zeggen: 'We houden niet van sprintraces omdat wij gemakkelijk aan het winnen zijn. Waarom zouden we meer risico willen lopen als het niet nodig is. Ik protesteer, edelachtbare!'", grapt Lazenby tijdens de F1 Nations-podcast.

De beste auto

De presentator vervolgt: "Misschien ben ik wat cynisch. Hij is een old-school racer, nietwaar? Max is één van de mensen die in de heiligheid van de Grand Prix gelooft. Dat is zeker een argument om rekening mee te houden." Hij bespeurt echter wel enige hypocrisie in de woorden van de Nederlander. "Toch denk ik dat er in zijn beweegredenen ook een element van het hebben van de beste auto zit. Waarom zou hij dat in gevaar willen brengen? Ik denk dat wanneer ze vierde of vijfde zouden liggen, dat ze zoiets zouden hebben van 'Oké, de sprintrace brengt een nieuwe dimensie waarbij we de dominante auto kunnen uitdagen'", besluit Lazenby.