Brian Van Hinthum

Donderdag 13 april 2023 17:26

Het team van Mercedes zou eindelijk het antwoord hebben gevonden op de vreemde uitvalbeurt van George Russell tijdens de Grand Prix van Australië. De boosdoener zou een defecte cilinder in de Mercedes-motor zijn en zorgt voor meer zorgen in het kamp van de motorfabrikant.

Het leek allemaal nog zo rooskleurig te beginnen voor Russell in Melbourne. De Britse coureur kwam als een duveltje uit een doosje van zijn plek, verraste Max Verstappen voor het ingaan van de eerste bocht en zodoende had hij vroeg goede papieren voor de race. Nadat de eerste safety car-situatie ontstond na de crash van Alex Albon ging het echter helemaal mis voor de jonge Brit. Hij werd naar binnen gehaald voor nieuwe banden, maar even later ging de rode vlag uit en was hij dus flink benadeeld, dit tot ongeloof van zichzelf.

Artikel gaat verder onder video

Einde oefening

Vanuit daar kwam de Mercedes-coureur van de regen in de drup. Russell viel terug in de rangorde, waarna er even later een flinke plof rook uit de Mercedes van Russell te zien viel. Daar kwam vervolgens ook wat vuur uit en de Brit moest zijn auto op het rechte stuk parkeren en uitstappen. Einde oefening voor de man die na bocht één nog op de eerste stek lag in Melbourne na een puike inhaalactie op Verstappen. Mercedes startte een onderzoek naar de toedracht van de plotselinge ploffende motor, maar kon tot voor kort nog geen uitsluitsel geven.

Oorzaak bekend

Volgens Motorsport.com is de boosdoener van de ploffende Mercedes-motor nu echter gevonden. Het zou gaan om een defecte cilinder die ervoor zorgde dat de krachtbron de geest gaf. Hoe die cilinder precies kapot is gegaan, is volgens het medium momenteel nog niet bekend. Die onduidelijkheid zorgt er echter wél voor dat de zorgen binnen kamp Mercedes alsmaar toenemen. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er betrouwbaarheidsproblemen met de krachtbron aan het licht komen. In Bahrein liep Lando Norris ook al tegen problemen aan. Russell ontvangt tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn tweede motor, waarmee hij voorlopig geen straf krijgt.