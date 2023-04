Brian Van Hinthum

Het team van McLaren heeft op ludieke wijze gereageerd op het dreigement van Felipe Massa, die de opties onderzoekt om de eerste wereldtitel van Lewis Hamilton uit 2008 aan te vechten. De Braziliaan kwam dat jaar nét tekort, maar wijst op de 'illegale' uitslag van de beruchte 'Crashgate'-race in Singapore van dat jaar.

Het is inmiddels alweer een kleine vijftien jaar geleden, maar het verliezen van de wereldtitel in 2008 zit nog altijd niet lekker bij Massa. De Braziliaan viste dat jaar in de laatste ronde van de slotrace in São Paulo achter het net, toen Timo Glock de verkeerde banden onder zijn wagen had zitten. In de wisselende omstandigheden op Interlagos was Glock in de laatste ronde niet meer vooruit te branden, waardoor Hamilton op het allerlaatste moment de Duitser kon passeren, een plekje opschoof en bij het vallen van de vlag tóch zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken.

Crashgate

Na opmerkingen van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het balletje over dat wereldkampioenschap echter weer gaan rollen. Er wordt verwezen naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

McLaren moet lachen

Massa liet recent dus weten dat hij naar aanleiding van de opmerkingen van Ecclestone de mogelijkheden onderzoekt om tóch nog wat te laten doen aan de uitslag van dat wereldkampioenschap. Met name het resultaat van de Grand Prix van Singapore lijkt daarin een belangrijke rol te spelen. Het lijkt een kleine kans dat Massa een poot om op te staan heeft en de mededeling van de voormalig Ferrari-coureur zorgt dan ook voor hilariteit bij McLaren, het team waar Hamilton dat kampioenschap mee behaalde. Zij steken de draak met de Braziliaan op TikTok.