Remy Ramjiawan

Woensdag 12 april 2023 16:25 - Laatste update: 16:41

Het team van Mercedes is er nog niet achter waarom de power unit van George Russell het tijdens de Grand Prix van Australië begaf, zo weet Auto Motor und Sport te melden. De 25-jarige Brit was op weg naar een goed resultaat totdat zijn krachtbron er in ronde achttien mee ophield.

De krachtbron van het Duitse team was vooral tijdens de introductie van het hybride-tijdperk (2014) oppermachtig. In de loop van de jaren kwamen andere fabrikanten ook in de buurt, zoals bijvoorbeeld Ferrari. Toch werd dat team halverwege 2019 weer teruggeroepen door de FIA, want er was iets niet helemaal in de haak met de fuel flow meter van de Italiaanse krachtbron. De sport is in 2022 overgestapt op brandstof met 10 procent ethanol en het lijkt erop dat Honda voorlopig hiermee het beste overweg kan.

Oorzaak ploffende motor

Volgens het Duitse medium zit Mercedes nog steeds te zoeken naar antwoorden. De ploffende power unit van Russell ligt op dit moment in Brixworth en wordt daar grondig onderzocht, in de hoop de oorzaak van de motorstoring te achterhalen. Voorafgaand aan de race in Melbourne koos Mercedes ervoor om de uitlaat van al haar eigen auto's, maar ook die van de klantenteams te laten vervangen.

De betrouwbaarheid van de Mercedes-motor was tijdens de eerste race van het jaar in Bahrein ook een probleem voor Lando Norris. De McLaren-coureur kende geen vlekkeloze openingsrace en kwam uiteindelijk op twee ronden achterstand over de streep. De Brit moest na de wedstrijd niet alleen de MGU-H en de MGU-K laten vervangen, ook de verbrandingsmotor en de turbo waren aan vervanging toe. Het tekent de precaire situatie rondom de Mercedes-motoren.