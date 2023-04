Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 08:47

Sergio Pérez is momenteel één van de meest besproken coureurs in de Formule 1. De Mexicaan steekt zijn verlangen om wereldkampioen te worden niet onder stoelen of banken, terwijl er ook een hoop over zijn relatie met Max Verstappen gezegd en geschreven wordt. De Mexicaan weet in ieder geval wat hem te doen staat.

Pérez beschikt momenteel samen met Verstappen duidelijk over de snelste auto op de grid en hoewel Verstappen over het algemeen de betere coureur van het tweetal is, weigert de Mexicaan om zomaar de handdoek in de ring te gooien en als tweede viool te spelen binnen het team van Red Bull. Voorlopig heeft de man uit Guadalajara 54 punten bij elkaar weten te sprokkelen in de eerste drie Grands Prix van het seizoen, waardoor hij een achterstand van vijftien punten op zijn Nederlandse teammaat heeft.

Hoe Verstappen verslaan?

Werk aan de winkel dus voor Pérez, die nog maar eens aanhaalt wereldkampioen te willen worden. Hij weet in ieder geval wat hem daarvoor te doen staat. "Ik moet Max elk weekend verslaan als ik het kampioenschap wil winnen. Het gaat puur om consistent zijn. Stel je wint vijftien races, maar crasht en finisht in de overige wedstrijden niet, dan is het niet voldoende. Het gaat om een bepaald niveau van constantheid en het per race bekijken. Er bestaat geen twijfel over dat er geen andere coureur is die in dezelfde vorm steekt als Max. Hij is samen met het team en de auto het lastigste te verslaan. Ik moet dus elk weekend maximaal geven", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Comfortabel met RB19?

In 2022 probeerde hij hetzelfde te flikken, al liep hij toen na verloop van zijn tegen problemen met de RB18 aan. Dit jaar voelt hij zich een stuk comfortabeler in de RB19. "Ja, ik voel me een stuk comfortabeler in de auto. We hebben vorig jaar ook de juiste weg min of meer ontdekt. Dit gaat niet alleen om de auto, maar ook hoe je hem afstelt. We probeerden de zwaktes die mij raakten te compenseren. Het is zaak om te ontwikkelen en dat momentum vast te houden", stelt Pérez. "We worden allemaal beter en beter. Hoe meer we de auto leren kennen, hoe beter het wordt. Maar dat geldt voor iedereen op de grid."