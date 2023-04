Remy Ramjiawan

Dinsdag 11 april 2023 19:36 - Laatste update: 19:37

McLaren-CEO Zak Brown schaart zich in de kritiek op het verbod op het klimmen in de pitmuurhekken achter Red Bull-teambaas Christian Horner. Brown is, naar eigen zeggen, benieuwd naar de aanleiding om de regel weer aan te halen, aangezien er geen incidenten zijn geweest.

In de aanloop naar de derde race van het seizoen gebruikte FIA-racedirecteur Niels Wittich zijn evenementnota om de teams eraan te herinneren dat het personeel op geen enkel moment van het weekend over het hekwerk mag klimmen dat de pitstraat van het circuit scheidt. Hoewel het geen nieuwe toevoeging aan het reglementenboek betreft, is er eerder nog niet toegezien op de regel en het tafereel waarbij monteurs hun coureurs toejuichen op de hekken is nog niet eerder bestraft of uitgemond in een vervelende gebeurtenis.

Artikel gaat verder onder video

Regels handhaven

De autobond heeft onder leiding van Mohammed Ben Sulayem een aantal regels aangescherpt of weer even aangehaald. Vorig jaar benadrukte de FIA namelijk dat er ook nog altijd een regel rondom de sieraden en het ondergoed bestond en ook hier betrof het geen nieuwe regel, maar slechts een herinnering. Dat lijkt nu ook met het klimmen in het hekwerk zo te zijn en de CEO van McLaren wil graag weten waarom de FIA specifiek dit moment heeft uitgekozen.

Aanleiding

"In de aanloop naar het weekend in Melbourne zei Brown: "Ik weet niet precies wat de aanleiding was om het te veranderen. Ik ben niet op de hoogte van een incident. Dat gezegd hebbende, veiligheid is van cruciaal belang voor ons allemaal en als zij vinden dat het mogelijk niet veilig is en dat zijn de regels, dan houden we ons daaraan", zo vertelde Brown. Horner noemde de feestelijkheden eerder al 'iconisch en voegt daaraan toe: "Ik vind dat het een onderdeel is van een Grand Prix en we hebben dat 95 keer bereikt als Red Bull Racing, en niet één keer hebben we ooit een blessure gehad of leek er een probleem te zijn. Maar weet je, als het de regels zijn, dan zijn het de regels."