Remy Ramjiawan

Dinsdag 11 april 2023 16:35 - Laatste update: 16:41

Door het wegvallen van het raceweekend in China, is de eerste pauze op de Formule 1-kalender aangebroken. Voor Max Verstappen, die normaal gesproken liever door had geracet, is de pauze toch wel een welkome rustperiode. De Nederlander had voorafgaand aan de wedstrijd in Djedda last van maagklachten en legt bij Formularapida uit dat hij de komende weken prima kan gebruiken om weer op volle sterkte te komen.

Aankomend weekend zou eigenlijk de Grand Prix van China gaan plaatsvinden, maar door die plannen ging halverwege januari dan definitief een streep. Covid speelt in China nog steeds een grote rol en de maatregelen rondom het virus was de reden voor de sport om dit jaar nog niet af te reizen naar het land. Er werd nog even gedacht aan het vervangen van de race en de beleidsbepalers hebben nog een aantal opties overwogen, maar uiteindelijk is er niets van de grond gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Volledig fit worden

De eerstvolgende race zal eind april plaatsvinden in Bakoe en dat is ook direct het eerste sprintweekend van het jaar. Verstappen was in eerste instantie niet blij met de lange pauze, maar daar denkt hij inmiddels anders over. "Nou, een paar weken geleden zou ik zeggen dat ik er niet naar uitkeek. Maar toen werd ik echt ziek en sindsdien heb ik het moeilijk, vooral de laatste wedstrijd. Dus voor mij zijn deze drie weken bedoeld om weer volledig fit te worden en een volledig programma te volgen. Dus, op een bepaalde manier, is het waarschijnlijk leuk nu", aldus de 25-jarige Red Bull-coureur.

'Beetje raar'

De tweevoudig kampioen had dan ook liever de sterke lijn doorgezet: "Normaal gesproken, als je je goed voelt, denk ik dat ik ook liever zou blijven racen. Het heeft niets te maken met in de auto kijken, proberen hem sneller te maken. Ik denk dat dat een natuurlijk proces is." Uiteindelijk hebben de beleidsbepalers geen vervanging voor het raceweekend kunnen regelen en hoewel het niet ideaal is, is het niet anders. "Maar het is een beetje raar om drie weken vrij te hebben, zeker zo vroeg in het seizoen", aldus Verstappen.