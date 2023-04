Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 april 2023 15:18 - Laatste update: 15:29

Max Verstappen heeft inmiddels twee wereldtitels op zak nadat hij de vorige twee kampioenschappen op zijn naam schreef. Inmiddels is hij dit jaar ook weer de topfavoriet voor het zilverwerk. Damon Hill denkt dat de Nederlander zomaar het record van Lewis Hamilton en Michael Schumacher kan gaan breken.

Het zijn mooie tijden voor Verstappen en al zijn fans. Nadat de Limburger in 2021 hard met Lewis Hamilton moest knokken voor zijn eerste wereldtitel in zijn carrière, ging het in 2022 allemaal een stuk eenvoudiger en kon hij in Japan zijn tweede kampioenschap al vieren. De dominantie van Red Bull lijkt voorlopig gestaag door te gaan en met twee overwinningen in de eerste drie races is de Nederlander opnieuw titelkandidaat nummer één voor dit seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wordt nóg beter

Mocht Verstappen er inderdaad in slagen om zichzelf dit jaar weer tot kampioen te kronen, komt hij met drie titels in een rijtje illustere namen te staan. Onder meer Sir Jackie Stewart, Ayrton Senna en Nelson Piquet Sr. wisten drie keer de eindzege te pakken in de koningsklasse. Aan het einde van dit seizoen is de Red Bull-coureur nog altijd slechts 26 jaar en dus kunnen er nog een hoop titels bij komen, meent Hill. "Ja, ik weet zeker dat hij nóg beter wordt", vertelt de Britse oud-coureur tegenover de F1 Nation-podcast.

Acht wereldtitels

Hill vervolgt: "Hij is veel volwassener geworden en laat de laatste tijd ook volwassen rijgedrag zien in combinatie met zijn talent. Hij weet wanneer hij moet spelen en wanneer hij even op de rem moet. Hij kan pushen wanneer het nodig is en heeft altijd het antwoord in zijn broekzak wanneer het nodig is. Alles bij elkaar is hij enorm begaafd en the sky is the limit. Ik denk dat hij acht wereldtitels kan winnen", besluit hij.