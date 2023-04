Remy Ramjiawan

Zondag 9 april 2023 20:51

De 72-jarige Hans-Joachim Stuck is vol lof over kampioenschapleider Max Verstappen. De Duitser verwacht dat de Limburger met succes zijn titel zal gaan verdedigen en stelt dat het zelfs een formaliteit is, voordat Verstappen zijn derde wereldkampioenschap kan gaan bijschrijven.

Red Bull Racing is in 2023 doorgegaan waar het in 2022 mee is gestart, het winnen van races. Afgelopen seizoen wist het Oostenrijkse team al een record neer te zetten door zeventien van de tweeëntwintig races op haar naam te zetten en ook in het nieuwe seizoen zijn voorlopig de overwinning voor de Red Bull-coureurs. De RB19 is op dit moment de snelste wagen en hoewel dat niet bij iedereen in goede aarde valt, is Stuck vol lof over het afgeleverde werk van Red Bull.

Niet alleen beste coureur

In gesprek met Speedweek gaat de tweevoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans in op het huidige seizoen. "Je kunt altijd uitvallen, dat gebeurt heel snel. Maar puur qua rijden staat hij [Verstappen red.] ongetwijfeld aan de top van het veld, hij heeft momenteel net dat beetje meer dan iedereen. Natuurlijk is hij niet alleen de beste coureur, maar hij heeft ook de beste auto in de Red Bull Racing racer - dat moet gezegd worden", legt Stuck uit.

Petje af

De concurrentie is wat geïrriteerd over de overmacht van Red Bull Racing, maar volgens Stuck kun je het team alleen maar prijzen. "Red Bull Racing doet het verdomd goed. Ze voorzien hem echt van een uitstekende auto. En Verstappen kan het perfect implementeren en maakt geen fouten. Dat is sensationeel, petje af." Voor de concurrentie heeft hij dan ook een somber bericht: "De combinatie is momenteel onverslaanbaar."