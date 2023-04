Remy Ramjiawan

Het team van Ferrari heeft na het vertrek van David Sanchez een tijdelijke vervanger gevonden in de naam van Fabio Montecchi. Laatstgenoemde was al actief bij het team als Chief Project Engineer, maar zal zich de komende tijd op het concept van de SF-23 gaan focussen.

De Scuderia is bezig met de grote schoonmaak nu Frédéric Vasseur aan het roer is. Van de Fransman wordt verwacht dat hij het Italiaanse team weer zal terugbrengen naar de top, al heeft hij nog wel even de tijd nodig. In 2023 zijn de resultaten nog niet om naar huis over te schrijven en met slechts 26 punten bezet het team uit Maranello voorlopig de vierde plek in het kampioenschap voor de teams.

Tijdelijke aanstelling?

Volgens Soymotor heeft Ferrari voorlopig het vertrek van Sanchez opgevangen door Montecchi naar voren te schuiven. Het lijkt te gaan om een tijdelijke functie, want zowel John Elkann als CEO Bennedetto Vigna hebben aangegeven dat Vasseur het groene licht heeft om op zoek te gaan naar technici van topniveau. Montecchi zal samen moeten gaan werken met Diego Tondo en de ontwikkeling van de SF-23 zal daarbij centraal staan.

Plan B

De grote updates voor het team van Ferrari worden tijdens het Grand Prix-weekend in Imola verwacht. In eerste instantie werd er gesproken over een radicale anders koers, waarbij de sidepods van Red Bull Racing wellicht op de auto van de Italianen zal gaan verschijnen, maar inmiddels komen er berichten naar buiten dat zo'n aanpassing niet mogelijk is, vanwege de budgetcap. Toch benadrukt Vasseur dat er flink wat updates aan zullen komen en gezien de snelheid van de Aston Martins, maar ook van Mercedes, heeft Ferrari die hard nodig.