Naast gewonde fan en naaktloper in Australië, ook stelende 'fans' gespot

Remy Ramjiawan

Zondag 9 april 2023 18:35 - Laatste update: 18:39

Zo'n week nadat de Grand Prix van Australië is verreden komen er steeds meer signalen naar buiten dat de 'fans' in Melbourne zich niet helemaal hebben gedragen. Na de race werd bekend dat er een zogeheten streaker een rondje op het circuit liep, maar inmiddels zijn er ook beelden opgedoken van fans die een scherm van de FOM proberen te stelen.

De Formule 1 is de afgelopen jaren hard gegroeid qua populariteit. Het is het resultaat van de grote marketingcampagne van de Amerikaanse eigenaar Liberty Media. Via Drive to Survive is er een groep Amerikaanse fans in de sport gekomen, maar inmiddels zijn er ook voetbaltaferelen te zien in de koningsklasse, waarbij fans van verschillende coureurs zich beter niet bij elkaar kunnen bevinden.

Stelende fans

Kevin Magnussen zorgde voor zijn schuiver tijdens de race in Australië voor veel brokstukken, waarvan er eentje een toeschouwer had geraakt. De fan kon er met lichte verwondingen nog om lachen. Ook werd er na de race ook duidelijk dat er enkele toeschouwers nog voor het vallen van de vlag zich al langs de baan begaven en na de wedstrijd verschenen er beelden van een naaktloper op het Albert Park Circuit. Inmiddels zijn er ook beelden opgedoken van fans die sleutelen aan de camera's van de FOM, maar ook schermen waarop de vlaggen te zien zijn, zouden zijn gestolen. Het Australische publiek heeft zich niet van haar beste kant laten zien.