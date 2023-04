Remy Ramjiawan

Zondag 9 april 2023 16:54

Voor Tim Coronel is het advies aan het adres van Nyck de Vries duidelijk. De 51-jarige coureur erkent dat het momenteel kommer en kwel is bij AlphaTauri, maar verwacht dat De Vries als vechter wel weer komt bovendrijven. Voorlopig staat de Nederlander nog met nul punten, daar waar Yuki Tsunoda er al ééntje heeft weten te pakken.

De carrière van De Vries kwam in een stroomversnelling na de Grand Prix van Italië vorig jaar. De voormalig Formule E-kampioen startte dit seizoen bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing. Daar waar het Italiaanse team de afgelopen jaren steevast in de punten kon rijden, lijkt het team uit Faenza momenteel de langzaamste renstal te zijn. De Vries heeft in de eerste drie races van 2023 niet altijd het geluk gehad en uiteindelijk staat hij nog met lege handen. Hoewel de druk langzaam opgevoerd dreigt te worden, legt Coronel in gesprek met GPFans uit dat De Vries vooral zijn eigen ding moet blijven doen.

'Bewijs je maar'

"Nyck heeft niet een klein beetje een moeilijke start, hij zit gewoon nu aan de verkeerde kant van de lijn", zo opent Coronel over de twee veertiende plekken en de uitvalbeurt in Australië voor De Vries. Ondanks de lastige start verwacht Coronel dat De Vries het wel weer kan omdraaien. "Het is des Nycks om daar weer uit te komen, laten we dat vooropstellen. Het is het minste team op dit ogenblik, de minste auto op dit ogenblik, dus zorg er maar voor dat je eruit komt en bewijs je maar", zo luidt het advies.

Nyck is een vechter

Het zusterteam van Red Bull Racing heeft het op dit moment lastig en ook teambaas Franz Tost was kritisch op zijn engineers. "AlphaTauri is een situatie waar je niet lekker zit, dat is een feit. Maak het dan zo aangenaam mogelijk. Dat kan op twee manieren. Je kan er wel iets voor doen en je kunt er niets voor doen." Coronel kent De Vries als een echter strijder en dat is dan ook de manier waarop hij het tij kan keren volgens de 51-jarige coureur. "Nyck is een vechter. Zijn hele leven heeft hij overal voor moeten vechten en dan is hij in zijn rol. We hebben hem ook zo'n drie races gegeven, dus laten we kijken wat hij de volgende wedstrijd maar eens kan gaan doen."

'Lentestop'

Voorlopig heeft het team uit Faenza eventjes wat ademruimte, door de pauze van een aantal weken. Coronel hoopt dan ook dat AlphaTauri de tijd goed zal gaan gebruiken. "De lentestop is een welkome pauze voor het team. Want wat er nu gebeurt, ligt niet aan De Vries, dat ligt aan het team. Als rijder moet je dan stil blijven zitten, blijven vechten en je ding blijven doen en dat is wat Nyck uiteraard gaat doen. Ik denk dat Nyck sterk genoeg is als persoon, als rijder en dat ze bij AlphaTauri heus nog wel het leuk boven krijgen en dat je dan de kans krijgt en hem dan naar je toe kan trekken", aldus Coronel die verwacht dat de ommekeer voor De Vries niet ver weg meer is.

Bekijk hier het volledige interview met Tim Coronel.