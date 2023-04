Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 april 2023 20:58

Nelson Piquet Sr., de schoonvader van Max Verstappen én drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, is weer eens verzeild geraakt in een relletje. De Braziliaan zou betrokken zijn bij het verdoezelen van juwelen door voormalig president van Brazilië, Jair Bolsonaro.

Het zijn niet de beste maanden van Piquet, die de laatste tijd de ene na de andere rel lijkt te veroorzaken. In juni 2022 kwam er bijvoorbeeld een interview uit november 2021 aan het licht waarin hij Lewis Hamilton uitmaakte voor het N-woord. Iets waarvoor hij door de Braziliaanse rechtbank veroordeeld is en waarom hij vijf miljoen Braziliaanse Real aan schadevergoeding moet betalen. Niet veel later doken er echter nog meer beelden op, ditmaal sprak Piquet Sr. zich uit over de titelstrijd tussen Hamilton en Rosberg in 2016. Hierbij werden er wederom racistische en homofobe uitspraken gedaan door de voormalig wereldkampioen.

Artikel gaat verder onder video

Band met Bolsonaro

Daarnaast heeft hij zijn liefde voor de onlangs vertrokken en omstreden rechtse president Bolsonaro ook nimmer onder stoelen of banken gestoken. "Er is zóveel bullsh*t gaande in Brazilië. Je weet misschien niet dat ik zeer goed ben met president [Jair] Bolsonaro en ik denk dat hij zeer goed is voor Brazilië. De pers in ons land is echter zeer negatief over hem en ze zullen er alles aan doen om hem in diskrediet te brengen", zei hij ooit over hem. Toen Bolsonaro de verkiezingen van Lula Da Silva verloor, maakte Piquet ook publiekelijk een aantal vreemde opmerkingen. "We gaan Lula hier weghalen, die klootzak. Lula moet naar een begraafplaats, de klootzak", zei de schoonvader van Verstappen. Ook voor die uitspraken werd Piquet vervolgd.

Verstopte juwelen

Dit keer is de naam van de voormalig coureur wederom op negatieve wijze in verband gebracht met Bolsonaro. Het Braziliaanse Globo heeft namelijk berichtgeving van de krant O Estado de S. Paulo bevestigd dat Bolsonaro verkregen juwelen uit Saudi-Arabië op de boerderij van Piquet heeft verstopt. De juwelen waren verkregen tijdens een staatsbezoek in Qatar en Saudi-Arabië uit 2019, toen Bolsonaro dus nog president was. De voormalig bestuurder heeft de juwelen echter op de boerderij van Piquet verstopt om zo te voorkomen dat hij deze moest opgeven als gift en er zodoende belasting over moest betalen, waardoor de juwelen als het ware 'illegaal' zijn. Wederom geen al te beste beurt voor Piquet nu zijn naam ermee in verband wordt gebracht.