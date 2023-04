Jan Bolscher

Vrijdag 7 april 2023 16:11

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelt dat hij geen plan B achter de hand heeft mocht Lewis Hamilton aan het eind van dit seizoen besluiten te stoppen met de Formule 1. De Oostenrijker gaat naar eigen zeggen volledig voor 'Plan A'.

Hamilton heeft een contract dat hem tot en met het einde van 2023 aan Mercedes verbindt. De 38-jarige coureur heeft zijn heldenstatus van vandaag de dag grotendeels bij de Zilverpijlen in dienst verdiend, maar gezien de tegenvallende performance zowel dit seizoen als afgelopen jaar is de toekomst van de Brit voer voor speculatie. Mercedes had in eerste instantie gehoopt de gesprekken met Hamilton afgelopen winter af te ronden, maar de onderhandelingen zijn inmiddels gepauzeerd. Naar eigen zeggen omdat Hamilton en Wolff "een geschikt moment moeten vinden" om met elkaar om tafel te gaan.

Geen Plan B

De zevenvoudig wereldkampioen heeft de afgelopen weken meerdere keren laten optekenen geen plannen te hebben om te vertrekken of zelfs te stoppen met de Formule 1, maar zolang er geen handtekening is gezet loopt Mercedes het risico dat ze straks ineens zonder geschikte opvolger zitten. Wolff maakt zich naar eigen zeggen echter dusdanig weinig zorgen over de situatie dat hij niet eens heeft nagedacht over een eventueel Plan B: "Misschien klinkt het naïef, maar ik vind het moeilijk om over een Plan B na te denken terwijl Plan A nog steeds mijn favoriet is", klinkt het in gesprek met Motorsport.com.

Verantwoordelijkheid naar het team

De Oostenrijker vervolgt: "Ik wil geen gesprekken met andere coureurs starten omdat ik blij ben met de coureurs in het team, dat staat vast. Op dit moment is er geen Plan B, alleen Lewis." Mocht Hamilton onverhoopt toch geen nieuwe deal tekenen, weet Wolff zeker dat hij dat ruim op tijd aan zou geven: "Hij zou altijd die verantwoordelijkheid naar het team voelen. Hij zou het team niet in de steek laten. Coureurs kunnen altijd [dat soort] beslissingen nemen, maar hij zou ons niet teleurstellen."