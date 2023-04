Jan Bolscher

Vrijdag 7 april 2023 09:49

Het eerste sprintraceweekend van het seizoen in Azerbeidzjan krijgt een tweede kwalificatie in plaats van een tweede vrije training. De sprintrace van zaterdag wordt daarmee een opzichzelfstaand evenement. Dat bevestigt Ferrari-teambaas Fred Vasseur.

Het sprintraceformat werd in 2021 voor het eerst geïntroduceerd in de Formule 1 en is sindsdien meerdere keren aan aanpassingen onderhevig geweest. Zo kreeg twee jaar geleden alleen de top drie WK-punten bijgeschreven, waar dit afgelopen seizoen de top acht was. Over het algemeen is het concept sinds de introductie goed ontvangen, maar er was ook kritiek. Onder andere de vormgeving van het weekend werd niet door iedereen begrepen. Tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan eind april worden er daarom een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Twee kwalificaties

Tijdens eerdere sprintraceweekenden was er een vrije training op vrijdag, waarna de kwalificatie voor de sprintrace volgde. Op zaterdag was er vervolgens een tweede oefensessie, om vervolgens de sprintrace zelf te verrijden. De uitslag van de sprintrace bepaalde de startopstelling voor de Grand Prix van zondag. In Bakoe wordt er in plaats van een tweede vrije training echter een tweede kwalificatie verreden. De sprintrace en de Grand Prix krijgen hiermee ieder een eigen kwalificatie, waarmee de twee races dus volledig los van elkaar staan.

Alle teambazen op één lijn

"In Bakoe krijgen we twee kwalificaties en twee races en als team zullen we het beter moeten doen", wordt Vasseur geciteerd door Reuters. "Ik denk dat de teams voor het eerst allemaal op één lijn zaten. Dat komt niet vaak voor dus daar moesten we gebruik van maken. Ik vind het een leuk format, want ik ben geen grote fan van de tweede vrije training [tijdens een sprintraceweekend], die kan behoorlijk saai zijn. Het is goed om te proberen het weekend iets dynamischer te maken." De aanpassingen zijn nog niet officieel bevestigd door de FIA.