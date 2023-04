Brian Van Hinthum

Donderdag 6 april 2023

Het lijkt crisis te zijn bij het team van Ferrari. In Maranello zou men druk bezig zijn met het zo snel mogelijk lanceren van updates voor de rode bolides. Volgens berichten uit de Italiaanse media gaat het team tijdens de volgende race in Bakoe al van start met de eerste verbeteringen.

Voorlopig is het een seizoen om niet over naar Maranello te schrijven voor het team van Ferrari. Ook in Australië werd het weer een weekend om snel te vergeten voor Fred Vasseur en zijn team. De race van Charles Leclerc zat er al na één ronde op en hij liet op zondag zijn frustraties de vrije loop. "Het is het derde weekend op rij waar de races nachtmerries zijn geweest. We hebben gridstraffen gehad, technische problemen... Een ergere start van het seizoen had niet gekund", foeterde hij na zijn uitvalbeurt, die dit keer niet aan technische malaise lag maar aan een incident.

Vierde positie

Ook voor Carlos Sainz werd het een race om snel te vergeten. Hij leek op weg te zijn naar punten voor het team, maar kreeg laat in de race nog een penalty aan zijn broek, waardoor hij naar P12 kukelde en Ferrari zo dus puntloos Melbourne moest verlaten. Het lijkt momenteel dan ook een puinhoop te zijn bij het team en hoewel men er in eerste instantie in Bahrein nog redelijk bij leek te zitten, kan er nu niet anders dan geconcludeerd worden dat Ferrari eigenlijk het vierde team op de grid is.

Drietrapsraket

En dus is er snel ingrijpen vereist voor Fred Vasseur en zijn team. De Italiaanse tak van Motorsport.com weet te melden dat er een soort drietrapsraket is bedacht om de Ferrari op gang te krijgen in dit seizoen. De eerste upgrade kunnen we al tijdens de volgende race in Bakoe verwachten, als de nieuwe diffusor moet worden gelanceerd. In Imola moet de achterwielophanging aangepakt worden, terwijl vervolgens de laatste upgrade in Barcelona moet plaatsvinden. Men sluit niet uit dat er ook in Miami een aantal kleine veranderingen gedaan worden. Kortom: de paniek bij Ferrari lijkt aanwezig en men wil snel het lek boven hebben.