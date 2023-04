Brian Van Hinthum

Donderdag 6 april 2023 18:47

De tweede rode vlag tijdens de Grand Prix van Australië heeft de nodige stof doen opwaaien in de paddock. Iedereen lijkt een andere mening toebedeeld over hoe de situatie moest worden aangepakt. Ralf Schumacher denkt in ieder geval dat de procedure in Melbourne meer op 'een slechte grap leek'.

Het was zondag in Melbourne af en toe een rommeltje van jewelste. Al vroeg in de race ging voor het eerst de rode vlag uit, nadat Alex Albon zijn wagen in de muur parkeerde en een hoop grind mee de baan op nam. Om de herstelwerkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, besloot de FIA dat het verstandig was om over te schakelen op een neutralisatie van de race. De rode vlag kwam voor de ene coureur wat belabberder uit dan voor de ander, zo was met name George Russell het kind van de rekening.

Artikel gaat verder onder video

Tweede rode vlag

Richting het einde van de race moest er opnieuw besloten worden wat te doen met een onveilige situatie. Nadat Kevin Magnussen zijn bolide verloor en schade maakte, werd er opnieuw ingegrepen door de FIA. Er werd opnieuw gekozen voor een rode vlag-situatie, dus de coureurs werden gesommeerd om naar de pitstraat te rijden. Er werd ook andermaal gekozen voor een staande herstart, die met nog enkele ronden te gaan zorgde voor een complete chaos. Veel coureurs roken hun kansen en gingen voor een alles of niets-poging en dus ging het compleet mis in de eerste paar bochten.

Hele slechte grap

Schumacher kan maar niet geloven wat er door de FIA besloten werd tijdens de tweede rode vlag. "Regels zijn één ding, een vooruitziende blik is een tweede", vertelt hij aan Sport1.de. "Ze hadden een safety car kunnen gebruiken om chaos te voorkomen. In Australië kan je rekenen op chaos bij een herstart zo laat in de Grand Prix. De eerste chicane is enorm snel. Iedereen wil zijn positie verbeteren en gaat voor gevaarlijke acties in de eerste bocht door te veel motivatie. Ik weet waar ik over praat. De wedstrijdleiding moet zich schamen. Je kunt de coureur niet vragen om langzamer te gaan als je ze nog een kans als deze geeft. Het spijt me, daar dit is een hele slechte grap", besluit hij.