Remy Ramjiawan

Donderdag 6 april 2023 15:31 - Laatste update: 15:37

Nico Hülkenberg verraste vriend en vijand in Australië door de VF-23 in de uitloopronde van de race stil te zetten. Lang was het onduidelijk was er precies aan de hand is, maar volgens Auto Motor und Sport was het de MGU-K dat de geest gaf in de Ferrari-power unit van de Duitser.

De race op het Albert Park Circuit zal de geschiedenisboeken ingaan als de race met de meeste rode vlag-situatie's aller tijden. Hülkenberg kende een prima weekend in Australië, waarbij hij zelf eventjes op de vierde plek lag. Uiteindelijk werd hij als zevende afgevlagd en wist hij zes belangrijke punten mee naar huis te nemen. Daarmee heeft hij het voorlopig beter voor elkaar dan teamgenoot Kevin Magnussen, die nog altijd wacht op zijn eerste punten van het seizoen.

MGU-K was boosdoener

Na het vallen van de vlag stond Hülkenberg stil op de baan. Er werd even gevreesd voor een probleem met de brandstof waarbij hij wellicht uit de uitslag zou kunnen worden gehaald, maar volgens het Duitse medium was het een motorisch euvel. De Duitser parkeerde de wagen in de buurt van de eerste bocht, maar kon er niet direct uit. "De MGU-K had de geest gegeven. Daarom stond de auto nog onder stroom toen Hülkenberg deze in de buurt van de eerste bocht parkeerde", zo schrijven de Duitsers.

Onbetrouwbare power unit

Na de problemen die Charles Leclerc in Bahrein had met zijn power unit, ziet Auto Motor und Sport een trend die Ferrari snel moet gaan keren. "Ook bij Ferrari moeten de alarmbellen afgaan. Alleen al bij Haas veroorzaakte de MGU-K vorig jaar vier keer problemen", zo laat het optekenen. De Italianen gingen dit seizoen van start met de gedachten dat de motor dit jaar een stuk betrouwbaarder zou zijn dan de versie van vorig jaar, maar tot op heden lijken nog niet alle foutjes te zijn verholpen.