Donderdag 6 april 2023 14:37

Voor de 25-jarige Charles Leclerc is het 2023-seizoen dramatisch begonnen met twee uitvalbeurten in drie races. De Monegask zag na een veelbelovende openingsfase van het 2022-seizoen de dalende lijn bij Ferrari beginnen en tot op heden klimt het Italiaanse team nog niet uit het dal.

Uiteindelijk werd teambaas Mattia Binotto geslachtofferd voor zijn rol in de malaise van vorig jaar. Ferrari kwam namelijk sterk uit de startblokken, maar dat werd in de loop van het seizoen steeds minder. In 2023 is er een nieuwe kapitein op het schip, maar ook Frederic Vasseur loopt tegen de nodige opstartproblemen aan. Ferrari heeft na drie races slechts 26 punten verzameld en staat daarmee op de vierde plek in het klassement.

Frustraties

Leclerc heeft na zijn twee uitvalbeurten voorlopig zes punten achter zijn naam staan. Het staat in schril contrast met de 68 punten die hij vorig jaar na drie ronden wist te verzamelen. Na de uitvalbeurt in Australië was de Monegask duidelijk: "Voor nu, in plaats van te denken aan langetermijndoelen, denk ik dat het gewoon een prioriteit is om een race uit te rijden zonder straffen of problemen en als we dat momentum pakken, dan kijken we wat er mogelijk is." De Scuderia wilde dit jaar voor de wereldtitel gaan, maar voorlopig heeft de renstal nog een aantal problemen weg te werken.

'Slechtste start ooit'

Tot nu toe moest Leclerc dit jaar de Grand Prix van Bahrein opgeven met een 'totaal onverwacht' probleem met de power unit, terwijl hij in Djedda een gridstraf van tien plaatsen kreeg nadat de constructeur een derde onderdeel van de elektronische controle-eenheid had gemonteerd - waardoor hij de voorgeschreven limiet van twee voor het seizoen overschreed. In Australië was het Lance Stroll die contact met de Monegask maakte en ervoor zorgde dat Leclerc in de grindbak zijn race zag eindigen. "Ik ben gefrustreerd, het is duidelijk de slechtste seizoensstart ooit. Ik bedoel, met slechts zes punten is het erg frustrerend", aldus Leclerc.