Zak Brown was ontzettend opgetogen na de Grand Prix van Australië afgelopen zondag. De teambaas van McLaren leek zo blij te zijn met de eerste punten van de Britse renstal dat hij met allerlei wilde plannen kwam.

Brown zou graag in het voorprogramma van de Britse Grand Prix tegen Red Bull Racing-teambaas Christian Horner willen racen. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff is uitgenodigd. Daarnaast wil Brown boksen tegen de Oostenrijker in het weekend van de Grand Prix van Las Vegas.

Eerste punten van 2023

McLaren gebruikte de chaos op het circuit van Albert Park, waarbij er maar liefst drie rode vlag-situaties aan te pas kwamen, tot haar voordeel om de eerste punten te pakken van dit seizoen. Lando Norris ving de race aan vanaf de dertiende positie en kwam als zevende over de streep. Door een tijdstraf van Carlos Sainz schoof de Brit op naar de zesde plaats, goed voor acht punten. Teamgenoot Oscar Piastri kwam ook in de punten terecht. De Australiër wist niet uit Q1 te komen in de kwalificatie voor zijn thuisrace, maar maakte het op zondag goed door achtste te worden, goed voor vier punten.

Allebei in British F3

"We hebben gepraat over racen tegen Christian op Silverstone, omdat ik in het verleden al tegen Christian geracet heb," legde Brown uit tegenover Sky Sports na afloop van race in Melbourne. De Amerikaan nam in 1994 en 1995 deel aan het Britse Formule 3-kampioenschap voor Mark Bailey Racing. In die seizoenen kwam Horner uit voor Fortec Motorsport en TOM'S GB. "Ik heb het ook met Toto besproken, we gaan het zien of hij er ook toe bereid is. En wanneer we naar Vegas gaan, waar staat Vegas bekend om? Een leuk bokswedstrijdje? Ik ben er klaar voor!"