Lewis Hamilton kwam zondag als tweede over de streep tijdens de Grand Prix van Australië en daarmee bewerkstelligde Mercedes al een mooie stap naar voren kijkende naar het begin van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen geeft nu aan klaar te zijn om te vechten voor de titel, mocht de Mercedes ineens in staat zijn om te winnen.

Mercedes leek het jaar in eerste instantie nog als vierde team op de grid aan te vangen na de zeer teleurstellend verlopen wintertests en de eerste race van het jaar in Bahrein. De Duitse formatie liet het zelfs zover komen dat er een heuse excuusbrief richting de achterban werd verstuurd om het boetekleed aan te trekken en om de steun van de Mercedes-fans te vragen om samen weer uit het diepe dal waarin het team verkeerde te klimmen.

Voorzichtig optimisme

Enkele weken later en de lucht lijkt alweer wat meer geklaard. Mercedes wist met een tweede en derde plek op Albert Park in de kwalificatie te imponeren en hoewel George Russell zijn Waterloo vond met motorproblemen, reed Hamilton betrekkelijk eenvoudig richting de tweede plek achter Max Verstappen. Het betekenden opnieuw mooie punten voor het team van Toto Wolff en begint langzaam maar zeker voor wat optimisme te zorgen bij het team.

Klaar voor de strijd

Mocht de Duitse formatie daadwerkelijk de stap richting Red Bull te zetten, is Hamilton in ieder geval klaar voor de strijd. "Ik ben er klaar voor om het wereldkampioenschap te winnen. Ik heb dit jaar op de best mogelijke manier voorbereid. Misschien wel mijn beste voorbereiding ooit", vertelt hij Fox Sports Australia. "Als de auto morgen ineens helemaal goed is, ben ik klaar om te vechten voor het wereldkampioenschap." Wel blijft de Brit realistisch. "Helaas is dat op dit moment niet het geval. Ik werk echter met iedereen hier en op de fabriek samen."