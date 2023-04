Brian Van Hinthum

Woensdag 5 april 2023 17:03

Hoewel we nog enkele weken moeten wachten tot we weer van een race mogen genieten, heeft het team van Pirelli zich alvast gebogen over het vraagstuk welke banden tijdens de volgende drie races van stal worden gehaald. De Italiaanse fabrikant heeft deze nu alvast bekend gemaakt.

De eerste drie races van het seizoen en dus kan er met de 'lentestop' voor de deur alvast met een schuin oog naar de volgende drie races gekeken worden. Ook Pirelli heeft de Grands Prix van Azerbeidzjan, Miami en Emilia-Romagna alvast onder de loep genomen en bekeken welke banden uit het dit seizoen uitgebreide spectrum worden gekozen voor de vierde, vijfde en zesde race van het seizoen. Momenteel is het wel even wachten op de race in Bakoe, die pas op 30 april gereden gaat worden.

Veranderingen in het spectrum

Voor dit seizoen kondigde Pirelli een verandering aan in het spectrum van de slicks die beschikbaar zijn voor het komende seizoen. De meest harde band van het vorige seizoen [C1] is vanaf dit seizoen de C0, waarmee dit de hardste compound om uit te kiezen blijft. Daar is dit seizoen echter een nieuwe band voor in de plek als zijnde de C1. Daardoor hebben we vanaf dit seizoen de keuze hebben tussen zes verschillende compounds: de C0 tot en met de C5.

De keuzes voor de volgende races

Pirelli heeft nu de bandenkeuzes voor de volgende drie races bekend gemaakt. In Bakoe op het stratencircuit waar Max Verstappen in 2021 ineens een klapband kreeg, wordt voor het eerst de allerzachtste band [C5] van stal gehaald samen met dus de C4 en C3. In Miami gaat men voor één plekje meer naar links en wordt er gekozen voor de C2 tot en met de C4; dezelfde opstelling als waar we in Djedda en Melbourne mee reden. Voor de Grand Prix van Emilia-Romagna verschuiven we vervolgens weer terug naar de Bakoe-banden: de C3 tot en met de C5.