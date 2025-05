Het contract van George Russell bij Mercedes loopt eind dit jaar af. Ondanks dat de Brit al enige tijd tot het meubilair van de grootmacht behoort, is er nog altijd geen nieuws over een verlenging. En dat voelt vreemd, aldus Martin Brundle.

George Russell debuteerde in 2019 in de Formule 1 bij het team van Williams, nadat hij twee jaar eerder in het juniorenprogramma van Mercedes was opgenomen. Sinds 2022 rijdt de 27-jarige coureur voor de grootmacht zelf. Eerst als teammaat van Lewis Hamilton, maar sinds het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari eind vorig jaar, is Russell de ervaren man binnen het team. Hij moet het voortouw nemen, en zijn achttienjarige teammaat Kimi Antonelli achter zich zien te houden.

Uitblijven contract Russell voelt vreemd

Het contract van Russell verloopt eind dit jaar. Alhoewel het nog vroeg in het seizoen is, zit het Martin Brundle niet lekker dat er nog geen verlenging is aangekondigd: "Rij rijdt fantastisch, maar heeft voor zover we weten geen contract voor volgend jaar", klinkt het bij Sky Sports. "Het voelt vreemd. Maar als ik er met Mercedes over praat, herinneren ze mij eraan dat ze niet alleen zijn werkgever zijn, maar ook zijn management."

Goede seizoensstart Russell

Russell kent een goede start van het seizoen. Na zes races staat de Brit met 93 punten op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, slechts zes punten achter Max Verstappen. Daarmee doet hij het vooralsnog aanzienlijk beter dan zijn onervaren teamgenoot. Antonelli is met 48 punten goed voor de zesde plaats. In Miami wist hij Russell echter relatief eenvoudig achter zich te houden in de kwalificatie.

