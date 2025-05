In een recent interview met Formula1.com, heeft Paul Monaghan, hoofdingenieur van Red Bull Racing, zijn lof uitgesproken over Yuki Tsunoda. De jonge coureur krijgt positieve woorden toegespeeld vanwege zijn aanpassingsvermogen binnen het team en zijn vermogen om de druk van het racen naast Max Verstappen te weerstaan. Tsunoda vervangt inmiddels al vier weekenden lang Liam Lawson bij de Oostenrijkse grootmacht, nadat de Nieuw-Zeelander niet aan de verwachtingen voldeed.

Tsunoda maakte zijn debuut bij het Red Bull Racing-seniorteam tijdens de Grand Prix van Japan, waar hij in de auto stapte in plaats van Lawson. Ondanks de niet makkelijke RB21 onder zich, heeft de Japanner zijn potentieel laten zien met indrukwekkende performance in de kwalificaties in Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami. Ook scoorde hij in twee van de afgelopen drie Grands Prix punten, ondanks dat de RB21 bekend staat vanwege zijn smalle werkvenster, wat consistentie erg moeilijk maakt.

Tsunoda settelt goed

Monaghan heeft lovende woorden voor Tsunoda en zijn vermogen om zich snel aan te passen: "Hij lijkt zich echt goed te settelen. Het zijn niet de gemakkelijkste omstandigheden om in te stappen". Ook prijst hij Tsunoda's openhartigheid en wat hij toevoegt aan het team: "Hij zegt wat hij wil en wat hij niet leuk vindt, wat goed is. Hij is in het team, hij is een goed lid ervan, en hij zal het prima doen."

Ruggengraat

Wel opvallend is dat Tsunoda niet geïntimideerd lijkt door zijn teammaat, de Limburger. Monaghan vertelt dat Tsunoda's zelfverzekerdheid en vastberadenheid hem echt heeft verbaasd: "Ik ben onder de indruk. Hij heeft meer dan genoeg ruggengraat." Dat wordt gezien als een belangrijke factor voor zijn succes binnen het team.

Een waardevolle rol

Terwijl Red Bull zich nog altijd focust op het verbeteren van de performance voor 2025, is Tsunoda's ontwikkeling een lichtpuntje. Monaghan vertelt dat het team stapje voor stapje vooruitgang boekt, en dat Tsunoda hier niet onopgemerkt in blijft. Met de moeilijke momenten van dit seizoen nog in het vooruitzicht, staat de Japanse coureur klaar om een waardevolle rol te spelen in Red Bull's jacht op succes. Tsunoda zelf vertelt nog altijd bezig te zijn met het verbeteren van zijn performance in de kwalificatie, met name in Q3, om zo meer punten voor het team te kunnen scoren.