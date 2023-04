Brian Van Hinthum

Maandag 3 april 2023 18:59

Het gaat allemaal niet van harte bij het team van Ferrari. De Italiaanse formatie heeft voorlopig grote moeite om de punten bij elkaar te sprokkelen en mee te doen om de podia. Naomi Schiff is dan ook zeer kritisch op de Scuderia en stelt dat de Italianen op dit moment zelfs het vierde team op de grid zijn.

Voorlopig is het een seizoen om niet over naar Maranello te schrijven voor het team van Ferrari. Ook in Australië werd het weer een weekend om snel te vergeten voor Fred Vasseur en zijn team. De race van Charles Leclerc zat er al na één ronde op en hij liet op zondag zijn frustraties de vrije loop. "Het is het derde weekend op rij waar de races nachtmerries zijn geweest. We hebben gridstraffen gehad, technische problemen... Een ergere start van het seizoen had niet gekund", foeterde hij na zijn uitvalbeurt.

Artikel gaat verder onder video

Vierde positie

Ook voor Carlos Sainz werd het een race om snel te vergeten. Hij leek op weg te zijn naar punten voor het team, maar kreeg laat in de race nog een penalty aan zijn broek, waardoor hij naar P12 kukelde en Ferrari zo dus puntloos Melbourne moest verlaten. Het lijkt momenteel dan ook een puinhoop te zijn bij het team. "Ik denk dat het meest vervelende nieuws voor ze is dat ze door dit weekend het vierde team zijn in de pikorde", constateert Schiff bij Sky Sports.

Fout van het team

De presentatrice vervolgt haar analyse: "Red Bull bevindt zich momenteel op hun eigen niveau. Nu is er ook een soort van strijd tussen Aston Martin en Mercedes. Het is Ferrari gewoon niet gelukt om het allemaal samen te voegen dit weekend." Ze gaat ook nog in op het hachelijke moment tussen Leclerc en Sainz van zaterdag, waarbij laatstgenoemde de Monegask in de weg reed. "Het frustrerende was dat het nota bene zijn teamgenoot was. Dat is een soort fout van het team dat er niet voor zorgde dat hij vrije lucht had", besluit Schiff.