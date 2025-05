Volgens Formule 1-analist Alard Kalff moet Lando Norris stoppen met het wijzen naar Max Verstappen. Na afloop van de Grand Prix van Miami stelde de Brit dat de viervoudig wereldkampioen zijn race had verprutst door te hard te verdedigen, maar Kalff vindt in de podcast In de Slipstream dat Norris vooral eens kritisch naar zichzelf moet kijken.

Afgelopen zondag stonden Verstappen en Norris samen op de eerste startrij voor de race in de Amerikaanse badplaats. Bij de start zette Norris direct de aanval in op Verstappen. Hij probeerde ernaast te komen, maar de Nederlander gooide het gat dicht. Even later in de race kwam het duo elkaar wederom tegen en na een aantal ronden lukte het Norris wel, die kort daarvoor teamgenoot Oscar Piastri een stuk makkelijker langs de Nederlander zag gaan.

Norris te veel bezig met Verstappen

"Piastri en Verstappen maken allebei gewoon gebruik van het reglement. Norris werd na bocht twee ernaast gezet door Verstappen en loopt dan te janken dat hij eraf is gezet, terwijl hij daar helemaal geen recht toe heeft. Verstappen doet gewoon wat mag volgens het reglement,” opent Kalff over het veelbesproken moment in de eerste ronde. Norris wees op een volgens hem niet al te slimme actie van Verstappen. Hij stelde dat de Nederlander de derde plek verloor omdat hij te fel verdedigde. Kalff is het daar totaal niet mee eens: "Hij is niet derde geworden, omdat die safety car op een raar moment kwam. Daarom is George Russell derde geworden. Heeft helemaal niks met dat moment te maken. Gewoon; doe normaal."

Mekkerende coureurs

Tafelgenoot Kees van de Grint is het met Kalff eens, maar signaleert ook een bredere trend in de Formule 1: "Dat gemekker van bijna alle rijders vind ik dramatisch. Als ze op kop liggen, is alles perfect. Maar zodra ze ingehaald worden, is er weer iets aan de hand."

