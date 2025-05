Franz Tost, voormalig teambaas van Racing Bulls, heeft een onheilspellende boodschap voor fans van Red Bull Racing en Max Verstappen: als de updates voor Imola niet werken, is het seizoen voorbij.

Dat het verschil tussen Red Bull Racing en McLaren momenteel aanzienlijk is, werd in Miami pijnlijk duidelijk. Max Verstappen vertrok in de Sunset State vanaf pole positon en verweerde zich in de openingsfase kranig tegen de achteropkomende McLaren's, maar uiteindelijk was hij kansloos in de RB21. De viervoudig wereldkampioen kwam uiteindelijk als vierde over de streep, met een achterstand van bijna veertig seconden op racewinnaar Oscar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Updatepakket Red Bull Racing in Imola

Red Bull Racing introduceert tijdens het eerstvolgende raceweekend in Imola een groot updatepakket, waar de grootste problemen mee opgelost moeten worden. Volgens Franz Tost is het weekend op Italiaanse bodem allesbepalend: "De poging van Red Bull moet écht goed zijn", klinkt het bij F1 Insider. "Dat geldt ook voor Ferrari en Mercedes. Anders is het kampioenschap voorbij en zal McLaren de rest van het seizoen blijven domineren. Dan kan zelfs een uitzonderlijke coureur zoals Verstappen niets meer doen."

Jaartje vrij voor Verstappen?

Door de situatie bij Red Bull Racing wordt Verstappen regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin of Mercedes, maar de voormalig teambaas van de Nederlander acht een andere mogelijkheid waarschijnlijker: "Ik kan me voorstellen dat Max een jaar vrij neemt [in 2026], kijkt welk team het best omgaat met de nieuwe motorische reglementen, en dan terugkeert. Iedereen wil Max in zijn team. Sowieso omdat hij dat team aanzienlijk beter maakt, maar ook omdat je wil voorkomen dat hij bij de concurrent gaat rijden."

Gerelateerd