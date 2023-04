Lars Leeftink

Max Verstappen had het afgelopen zondag lastig met zijn starts, iets wat dankzij de chaotische race in Melbourne drie keer moest gebeuren. Twee keer ging het totaal niet goed, maar bij de derde en laatste keer wel. Hoe kon dit? Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, kan het uitleggen.

Dat Verstappen en de Formule 1 in Australië er een drukke zondag op hebben zitten, is een understatement. Meerdere safety cars, drie keer een rode vlag (een record) en een race die bijna drie uur duurde voordat de finish werd gehaald. Verstappen won de race uiteindelijk omdat hij bij de laatste (en meest chaotische) herstart een goede start had, iets wat tijdens de eerste twee (her)starts niet het geval was. Het was zo'n beetje het enige wat echt mis zou gaan voor de Nederlander, die tijdens de middenfase van de race zonder enig probleem op P1 reed na een moeizame start.

Red Bull tevreden

In gesprek met Sky Sports vertelt Marko over het gevoel bij Red Bull na de eerste en vijfde plaats in Australië. "We zijn dolgelukkig. Het was de 350ste start van Red Bull Racing, de 95ste overwinning van het team, de 37ste overwinning voor Max en gisteren 36 jaar geleden werd Red Bull gelanceerd. Dus dat is de ultieme combinatie en het ultieme succesverhaal." Naast dat Verstappen de race won, eindigde Sergio Pérez vanaf P20 op de vijfde plaats en kon de Mexicaan voor het merendeel uit het gedrang en de problemen blijven.

Derde start Verstappen

Verstappen kon bij de start en de eerste herstart niet goed wegkomen. Bij de start kostte hem dat uiteindelijk twee plekken, terwijl bij de herstart daardoor achter Hamilton bleef op P2. Bij de derde en meest chaotische herstart was de start ineens goed. Mede daardoor bleef Verstappen uit de chaos achter hem en kon hij zijn eerste plek prima verdedigen. Marko legt uit hoe het kon dat de derde start wel goed was. "Er waren twee starts die niet erg goed waren, maar godzijdank verliep de beslissende [herstart] wel goed. Het is een procedure die [van tevoren] is ingesteld en die op het beslissende moment werkte."