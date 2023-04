Lars Leeftink

Zondag 2 april 2023 19:16 - Laatste update: 19:18

Volgens Esteban Ocon, die uitviel tijdens de chaotische herstart in de slotfase van de Grand Prix van Australië, zijn sommige coureurs 'suïcidaal' in de eerste bocht. Het levert levensgevaarlijke acties op.

De coureurs moesten drie keer starten in Australië, waardoor er dus ook drie keer chaos was in de eerste bocht. Vooral bij de derde keer ging het flink fout, want Ocon werd uit de race gereden door teamgenoot Pierre Gasly. In gesprek met Motorsport.com zegt Ocon dat ook hij last had van de temperatuur van de banden voor de herstart, maar hij irriteerde zich vooral aan het gedrag van sommige coureurs in de eerste bocht. "Mijn banden waren op temperatuur. Ik gleed niet echt. Met name de laagstaande zon maakte het tricky. Het zicht was niet heel goed, maar sommige coureurs zijn echt suïcidaal in de eerste bocht. Het ging allemaal maar net goed (tijdens de eerste twee keer). Er kan op zo'n moment veel gewonnen worden, maar sommige rijders willen iets teveel."

Ocon houdt zich in

Ocon wil vervolgens geen antwoord geven op de vraag wie hij daarmee bedoelt. "Daar geef ik geen antwoord op. Het is duidelijk wat er gebeurde. Het werkt niet als je koude banden hebt. Zodra je op het gras komt en vervolgens weer op het asfalt geraakt, dan is de achterkant altijd wat 'losjes'. Ik kan echter niet voor hem [Gasly] spreken. No hard feelings. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Het had iedereen kunnen zijn."

Ocon blij met Alpine

Over de rest van de race was Ocon tevreden. Hij ziet verbetering bij Alpine. "We hadden een geweldige start. Ik pakte drie plekken. We besloten vervolgens vroeg naar de harde band te wisselen. Zonder de [eerste] rode vlag hadden we dan vierde of vijfde gelegen. Helaas verloren we het met die code rood. Daarna reed ik een eenzame race. Ik moest nog wel mensen inhalen die van DRS gebruik konden maken. Dat maakte inhalen lastig, maar het lukte. Vervolgens reed ik een vrijwel gelijk tempo als dat van Ferrari en Aston Martin. Dat was veelbelovend."