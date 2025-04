Ralf Schumacher heeft zijn twijfels over de huidige technische leiding bij Red Bull, vooral over Pierre Wache. De Duitser heeft het idee dat het vertrek van Adrian Neweytoch één van de belangrijkste redenen voor het verval van de Oostenrijkse formatie is.

De wisselingen bij Red Bull begonnen met het vertrek van enkele sleutelfiguren, zoals Rob Marshall, Will Courtenay en Jonathan Wheatley. De grootste klap kwam echter met het vertrek van Adrian Newey naar Aston Martin in maart. Newey, die sinds 2006 een cruciale rol speelde in het succes van Red Bull, liet een leegte achter die volgens Schumacher moeilijk op te vullen is. Sindsdien heeft het team moeite om dezelfde prestaties neer te zetten als voorheen. Ze eindigden vorig jaar slechts als derde in het constructeurskampioenschap, terwijl ze ook dit jaar worstelen met het ontwikkelen van een competitieve auto.

Artikel gaat verder onder video

Schumacher over Wache

Schumacher's kritiek kwam naar voren in een interview met Sky Deutschland. "In mijn ogen is Pierre Wache gewoon geen Adrian Newey. Het zal dus moeilijk worden", zo stelt hij onder meer. Hij wijst naar de interne promoties binnen Red Bull, waarbij Wache nu de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de RB21, en ziet hierin een oorzaak van de huidige problemen. De RB21 heeft het in recente races moeilijk gehad met snelheid en bestuurbaarheid, iets wat onder meer tijdens de Grand Prix van Bahrein naar voren kwam.

Klassiek managementprobleem

Verder legt Schumacher de schuld deels bij Christian Horner, die volgens hem nooit had mogen toestaan dat Newey vertrok. Hij wijst op een "klassiek managementprobleem" binnen Red Bull en suggereert dat Horner zichzelf ontgroeid is. De kritiek van Schumacher komt op een moment dat Red Bull achterstand heeft opgelopen in het kampioenschap. Max Verstappen staat momenteel derde in het rijdersklassement, terwijl het team derde staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen staat slechts twaalf punten achter Oscar Piastri en twee punten achter Lando Norris, dus de strijd is nog altijd open.

Gerelateerd