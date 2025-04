Teambaas Toto Wolff kijkt vooruit op de Grand Prix van Miami. Na een prima start waarin Mercedes al een aantal keer op het podium wist te eindigen, mede door uitstekende races van George Russell, kijkt de Oostenrijkse teambaas graag vooruit.

De teambaas van Mercedes is zeer tevreden over de start van het seizoen maar houdt de gemoederen op scherp: “We hebben een goede seizoenstart gehad, maar we voelen geen enkel recht op succes en geen spoor van gemakzucht,” legt hij uit. “We willen voortbouwen op het positieve pad dat we in de eerste vijf races hebben ingezet.”

Bandenslijtage helpen Mercedes op Miami

Het team van Mercedes kende een moeilijke race in Saoedi-Arabië wegens de hoge temperaturen die veel effect hadden op de banden van de auto's. In Miami worden vergelijkbare temperaturen én dezelfde Pirelli-compounds verwacht, maar juist daarin ziet Wolff een kans: “Saoedi-Arabië was uitdagend, maar we hebben veel data over hoe de banden onder hitte reageren. Dat nemen we mee en daarom hopen we op een competitievere performance.”

Het is dus de vraag of Mercedes de bandenslijtage kan verhelpen op het circuit van Miami. Mocht dat lukken, dan zou het maar zo kunnen zijn dat we beide auto's van Mercedes in de top-6 zullen terugvinden.

