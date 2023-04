Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 12:16 - Laatste update: 12:22

Max Verstappen won de Grand Prix van Australië, maar kende geen goede start van de race. Hij verloor de leiding aan George Russell die als tweede was gestart. Vervolgens werd hij ook ingehaald door Lewis Hamilton, die hem naar eigen zeggen wijd duwde. Verstappen wist echter dat hij geen risico's moest nemen.

Verstappen begon de race op Albert Park vanaf pole position, maar had een gretige Russell en Hamilton naast en achter zich staan. De eerstgenoemde Brit kwam in zijn Mercedes een stuk beter weg dan Verstappen en daarom kon hij de Red Bull ook passeren. Kort daarna volgde ook Hamilton, die Verstappen aan de binnenkant inhaalde en de Red Bull daarbij naar buiten duwde. Hoewel de Nederlander geïrriteerd reageerde over de boordradio, realiseerde hij zich ook dat hij een snellere auto had. Na afloop zei hij dan ook dat hij niet te veel risico wilde nemen, wetende dat hij het materiaal had om Hamilton en Russell terug te pakken.

Verstappen nam geen risico, want toch snellere auto

Bij Sky Sports F1 legt Verstappen uit dat hij inderdaad een mindere start had, maar dat hij ook bewust geen risico's nam. Hij en Hamilton hadden kunnen botsen als de Nederlander agressiever was geweest, maar dit wilde Verstappen voorkomen, wetende dat hij zijn concurrent later toch wel zou kunnen inhalen. "Natuurlijk, mijn eerste ronde was niet geweldig, maar ik weet dat we een snelle auto hebben, dus er was geen reden om agressief te zijn en het risico te lopen de auto te beschadigen", zo zei hij.

Concurrentie moest wel agressief zijn

Volgens de Limburger was het voor Hamilton en de anderen juist andersom; zij hebben minder materiaal en moeten daarom juist wel agressief zijn. "De anderen realiseerden zich dat het voor hen juist andersom is, dus dat is waarom ze agressief waren en dat is prima. Ik zou waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan als het andersom was geweest", zo neemt hij het o.a. Hamilton niet erg kwalijk. Wel gaat hij de manoeuvre van de Mercedes-kopman nog even aankaarten, want volgens Verstappen was het niet helemaal volgens de regels. "Ik zal het melden, maar ik wil er geen groot ding van maken."