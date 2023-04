Jeen Grievink

Zondag 2 april 2023 10:37

Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso namen na afloop van de Australische Grand Prix plaats in de cool down room, voorafgaand aan de podiumceremonie en dit leverde weer vermakelijke beelden op. Hamilton leek Verstappen een beetje te negeren en er heerste regelmatig een ongemakkelijke stilte. Dit maakte wederom de tongen los op social media.

De race in Australië gaf voldoende stof tot napraten. Het was een chaotische en verwarrende wedstrijd met een abrupt einde. Uiteindelijk mochten Verstappen, Hamilton en Alonso zich op het podium melden, maar voordat het zover was, moesten de drie coureurs zich nog even melden in de zogenoemde cool down room. Hier kunnen de coureurs even een slokje drinken en wat beelden terugkijken. Vaak praten ze dan ook onderling nog even na over de gebeurtenissen in de race. Het liep nu even iets anders. Er waren ongemakkelijke stiltes en Hamilton leek nauwelijks geïnteresseerd in wat Verstappen te vertellen had. Twitter smult ervan.

Verstappen en Hamilton trekken de aandacht op Twitter

"Max en Lewis ontwijken elkaar in de cool down room, het verveelt nooit", zo schrijft iemand op Twitter. "Die cool down room is ongemakkelijk as f*ck", laat een ander weten. "Die stilte in de cool down room is heftig", klinkt het in weer een andere reactie. "De cool down room zorgt altijd voor geweldige content." Het regent opmerkingen op social media over het ongemakkelijk moment tussen de drie coureurs - en dan met name tussen Hamilton en Verstappen. "Lewis is niet geïnteresseerd in de bullsh*t die Max te zeggen heeft in de cool down room", zo klinkt het onder meer. Hieronder hebben we een greep uit de reacties voor je op een rij gezet.

Lewis ain’t interested to any bs max gonna say in cool down room 😂 — StillWeRise… 🦉 (@RoscoeRacing) April 2, 2023

An awkward cool down room 🤣🤣🤣 https://t.co/XW0ys0b0np — third of his name (@ThJuggernaut) April 2, 2023

Max walks into the cool down room Lewis and Fernando just blank him! 😂 — Pauly! (@D0GZY) April 2, 2023

The silence in the cool down room is heavy 😭🤣 — 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐞🤍 (@Fortune_Kahu) April 2, 2023

That cool down room was awkward as fuck — Sharon 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇦 (@shazxraz) April 2, 2023

ahh here we go again

max and lewis avoiding each other cool down room 🤣

never stops being funny#AustralianGP #ausgp @MattP1Tommy pic.twitter.com/KRcKm2N8km — Ro🏏 (@rohitreddy197) April 2, 2023

The tension in the cool down room when Max and Lewis are in there. 🥶 — Jude Law-Less (@Likeswhisky) April 2, 2023

Hahahahaha the cool down room is so quiet now, Maxie missing Checo and Charles — Tess_F1 (@F1_Tess) April 2, 2023

One very quiet cool down room🤣 — De'Andre Phuduhudu (@_Smokethatkush_) April 2, 2023

Cool-down room is amazing content — Asad 🇾🇪 (@aa_sf23) April 2, 2023