General Motors heeft officieel toestemming gekregen om vanaf 2029 motoren te leveren aan het Formule 1-team Cadillac. De Amerikaanse autofabrikant, die zijn eigen krachtbronnen gaat ontwikkelen, zet daarmee een grote stap richting de koningsklasse van de autosport. Cadillac zal vanaf 2026 op de grid verschijnen, maar in de eerste drie seizoenen nog gebruik maken van Ferrari-motoren.

Met de komst van Cadillac als elfde team in de koningsklasse van de autosport, staan er grote veranderingen op het programma. De Formule 1-reglementen gaan volgend jaar op de schop. Renault trekt zich terug als motorleverancier, terwijl Audi zijn intrede maakt en Red Bull zelf aan de slag gaat met een krachtbron. De nieuwe motoren zorgen voor veel hoofdbrekens bij sommige leveranciers, omdat bijna de helft van het vermogen uit het elektrische gedeelte moet komen. Dit kan problemen gaan opleveren op circuits met lange rechte stukken, waar de batterij snel leeg kan raken. De FIA overweegt daarom om te gaan sleutelen aan de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische component, wat voor veel gedoe kan gaan zorgen.

Belangrijke stap

De officiële aankondiging van General Motors als motorleverancier is dan ook een belangrijke stap. Cadillac-teambaas Graeme Lowdon spreekt van een spannende tijd voor het team. De ontwikkeling van een eigen krachtbron door General Motors is een strategisch belangrijke zet die de toekomst van het team in de Formule 1 moet versterken. De komende jaren kan men gaan werken aan de nieuwe krachtbron, daar Cadillac volgend seizoen tot en met 2028 gebruik zal gaan maken van de Ferrari-krachtbron.

Wolff boos

Ondertussen heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn ongenoegen geuit over de beperkingen van de elektrische aandrijving. Hij noemde het tijdens een bijeenkomst in Djedda een ‘grap’ dat dit onderwerp besproken zal worden tijdens de Formule 1-vergadering op 24 april. Het belooft een interessant seizoen te worden in de Formule 1 met alle veranderingen en nieuwe spelers zoals Cadillac. Wolff is dus tegen een aanpassing van de regels, terwijl teams als Red Bull en Ferrari juist voorstander zijn van een herziening van de verhoudingen tussen de verbrandingsmotor en de batterij.