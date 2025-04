Nadat Yuki Tsunoda eindelijk zijn gedroomde promotie maakte naar het team van Red Bull Racing ten koste van Liam Lawson, kent de Japanner nog geen al te makkelijke start.

Het team heeft momenteel veel werk te doen met de RB21. De auto kampt met de nodige balansproblemen en er wordt gehoopt op verbeteringen tijdens de Grand Prix van Imola, waarin nieuwe updates aan de auto worden geïntegreerd. Teambaas Christian Horner erkende eerder dat er veel werk aan de winkel is: “We erkennen dat er veel werk te doen is met de RB21 en Yuki’s ervaring zal zeer nuttig zijn bij het ontwikkelen van de huidige auto."

Testdag voor Red Bull in RB19

Tsunoda lijkt een geheim te willen onthullen dat Red Bull wellicht zou kunnen helpen. De Japanse coureur heeft wat dagen op de simulator gereden, maar het is duidelijk dat wat Red Bull ziet in de fabriek niet overeenkomt met wat er op het circuit gebeurt. Daarom organiseert het team deze week een TPC-dag in de RB19 op Silverstone. De RB19 wordt bestempeld als de meest succesvolle auto in de geschiedenis van de Formule 1.

Tsunoda enthousiast over komende races

De 24-jarige coureur heeft na de Grand Prix van Saoedi-Arabië aangegeven dat hij uitkijkt naar de tests op Silverstone: "Het is vooral een circuit dat vergelijkbaar is met de circuits waarop we de komende races gaan rijden, dus ja, ik ben daar enthousiast over", zegt hij tegen de media. De Japanner hoopt dat de feedback die hij kan geven in de RB19, vergelijkbare informatie kan opleveren voor de RB21: "Als ik wat feedback kan geven over de RB19, over wat de belangrijkste factor was die die auto zo succesvol maakte, en wat we juist missen in de RB21, dan hoop ik dat te ontdekken."

