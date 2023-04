Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 april 2023 20:53

Lewis Hamilton noemde na de Grand Prix van Saoedi-Arabië de RB19 'de snelste auto die hij ooit had gezien' en zijn woorden deden nogal wat stof opwaaien in en rondom de paddock. Christian Horner kan er wel om glimlachen en is gevleid door de complimenteuze woorden van de Britse coureur.

Hamilton werd de afgelopen race tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië behoorlijk met de neus op de feiten gedrukt toen Max Verstappen met zijn RB19 de Brit voorbij kwam blazen met DRS op het lange rechte stuk. De Mercedes is natuurlijk niet meer de machine van een aantal jaren geleden en de zevenvoudig wereldkampioen kan dus niet meestrijden om de voorste posities op de grid. Die rol is inmiddels weggelegd voor het team van Verstappen en Sergio Pérez. Het dominante duo scoorde net als in Bahrein een knappe één-twee en momenteel lijken de Oostenrijkers onaantastbaar.

Frustraties Hamilton

Na afloop van de race stak Hamilton zijn frustraties niet onder stoelen of banken en omschreef hij de Red Bull op een bijzondere manier. "Ik weet het niet, maar ik heb nog nooit een auto zo snel gezien. Toen wij snel waren, waren we niet zo snel. Dat is de snelste auto die ik heb gezien in vergelijking met de rest, ik weet niet waarom of hoe, maar hij kwam me met serieuze snelheid voorbij." De opmerkingen van Hamilton vielen niet bij iedereen goed, zo nam Sky Sports-verslaggever Karun Chandhok de woorden van Hamilton onder vuur door hem te wijzen op het feit dat de Mercedes van 2015 tijdens de eerste race van het seizoen maar liefst 1.4 seconden sneller was in de openingsrace.

Horner reageert

Horner heeft de uitspraken van Hamilton ook vernomen en kan wel lachen om de woorden van de Brit. "Nou, het is natuurlijk enorm vleiend. Zeker als je denkt aan de auto's waar Lewis de afgelopen jaren mee heeft kunnen rijden. Maar ja, we hebben een geweldige auto. De RB19 is een fantastisch startpunt voor dit seizoen. Dat we twee één-tweetjes hebben weten te pakken in de eerste twee races is meer dan we over hadden durven dromen voorafgaand aan het seizoen", besluit de Red Bull-baas.