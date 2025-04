Het incident tussen Oscar Piastri en Max Verstappen is uitgegroeid tot het gespreksonderwerp van de dag. Dr. Helmut Marko heeft zich uitgelaten over de tijdstraf en heeft een duidelijke mening in petto.

Tegenover het Duitse Auto Motor und Sport reageerde Marko op het incident: "We hebben naar de Formule 2-races gekeken. Hetzelfde gebeurde bij twee of drie coureurs. Daar werden alleen waarschuwingen gegeven. Die vijf seconden waren een beetje streng." Volgens de adviseur hadden de stewards nooit deze straf mogen geven, omdat er in de opstapklasse vergelijkbare incidenten waren.

Piastri was vroeg aan het klagen

Tegenover Sky Sports F1 reageerde Marko op de vraag of Verstappen de race zou hebben gewonnen zonder tijdstraf: "Ja. Hij was al drie seconden weggereden en Piastri had al geklaagd dat zijn banden het begaven. Als je vervolgens achter iemand rijdt, is het altijd moeilijker." Door de overwinning van Piastri staat hij bovenaan in het coureursklassement met 99 punten, gevolgd door Norris met 89 punten. Verstappen staat derde met 87 punten.

