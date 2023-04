Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 april 2023 18:48

Lewis Hamilton en Mercedes wisten zaterdag in Australië een uitstekende prestatie neer te zetten door de tweede en derde positie voor de Grand Prix van Australië op zondag veilig te stellen. Jenson Button was verbaasd met de prestaties van de Zilverpijlen én de reactie van Hamilton na afloop.

Hoewel Mercedes over het algemeen totaal niet tevreden is met de staat van de W13, doet de Duitse renstal het dit weekend in Australië vooralsnog uitstekend. Met het wegvallen van Sergio Pérez in de eerste kwalificatie profiteerden George Russell en Hamilton optimaal door de Zilverpijlen op de tweede en derde stek achter Max Verstappen te posteren. Het gat met de Nederlander lijkt daarnaast ook te zijn verkleind en concurrenten Ferrari en Aston Martin werden zodoende ook verslagen. Een goede dag voor het team dus.

Gat met Verstappen

Hamilton stond na afloop van de kwalificatie dan ook glunderend de pers te woord, al vond Button dat wel vreemd, gezien hij nog altijd verslagen werd door teamgenoot Russell. De derde keer dit seizoen in evenveel kwalificaties dat de jongere van het stel de baas bleek op zaterdag. De oud-coureur was daarnaast ook verrast over het verkleinde gat met Verstappen. "Ik was verbaasd hoe dichtbij de Mercedes-coureurs bij Max zaten", vertelt hij bij Sky Sports.

Reactie Hamilton sprak boekdelen

Button gaat in op de manier waarop Hamilton reageerde na afloop. "Door te zien hoe blij Lewis was terwijl hij achter zijn teamgenoot staat, laat zien hoe blij verrast ze zijn met waar ze staan. Lewis zal wel op de goede kant van de grid beginnen aan de race. Mercedes is een geweldig team wat betreft het begrijpen van strategie in een lastige situatie. Dat was het vandaag. Zij hebben het vandaag het beste voor elkaar", concludeert de Brit.