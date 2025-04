Max Verstappen heeft zijn verhaal gedaan over de enerverende kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit. Hoewel zijn auto niet de snelste was, wist hij toch pole te veroveren. De Nederlander erkent dat het uitdagend was, maar dat hij en zijn team er toch in zijn geslaagd het maximale eruit te halen. Het stratencircuit in Djedda is één van de moeilijkste op de kalender, met muren dichtbij de baan, dus een fout is snel gemaakt.

De kwalificatie in Djedda was een ware rollercoaster voor McLaren. Ze leken onverslaanbaar en zette het de concurrentie op grote achterstand. Verstappen gaf eerlijk toe dat de data uit de derde vrije training weinig hoop gaven. "Na VT3 keek ik naar de data en de verschillen en ik zette het scherm direct uit. Ik dacht: nou, dit gaat héél lastig worden." Verstappen eindigde tijdens de vrije trainingen als negende en derde en dat gaf gemengde gevoelens.

Verstappen vond iets extra's in laatste bocht

Toch wist de viervoudig wereldkampioen het tij te keren tijdens de kwalificatie. "In de laatste bocht vond ik nog een beetje extra, en dat is eigenlijk het verhaal van mijn kwalificaties: telkens iets meer vinden in Q1, Q2, Q3." Het team speelde ook een cruciale rol, door na de rode vlag voor de crash van Lando Norris een strategie met twee runs voor te stellen. Norris, de leider in het kampioenschap, crashte in Q3 en moet de race dan ook vanaf plek tien aanvangen.

Bandenslijtage wordt uitdaging in race

De race in Djedda wordt echter uitdagend, vooral vanwege de bandenslijtage. McLaren is op dat gebied eigenlijk het hele seizoen al veel beter dan de rest van het veld. Verstappen stelt dat de race lastiger gaat worden dan de kwalificatie. "Onze longruns waren tot nu toe niet geweldig. Gezien hoe de auto in de kwalificatie reageerde, zal het iets beter zijn. Maar ik denk niet dat het genoeg zal zijn om supercompetitief te zijn, vooral niet op de mediums." De regerend wereldkampioen erkent echter dat hij steeds moet blijven aanpassen en van elke sessie moet leren. "Als ik elk weekend hetzelfde blijf doen terwijl we bepaalde problemen hebben, dan leer je niks. Sommige dingen werken, sommige dingen niet. Je schrijft alles op en blijft nieuwe dingen proberen."