Max Verstappen verwacht dat Red Bull Racing dit weekend in Saoedi-Arabië iets competitiever zal zijn dan een week geleden in Bahrein. Daar bleef de viervoudig wereldkampioen na een kleurloos weekend steken op de zesde plaats.

Het raceweekend in Bahrein was er een om snel te vergeten voor Red Bull Racing. De RB21 kwam totaal niet uit de verf op het Sakhir International Circuit, waarna de zesde plaats op zondag het hoogst haalbare was voor Max Verstappen. Yuki Tsunoda scoorde zijn eerste punten in dienst van de Oostenrijkse grootmacht, maar wist niet verder naar voren te komen dan de negende stek. Verstappen verwacht dit weekend in Saoedi-Arabië echter iets competitiever te zijn.

Verstappen enigszins hoopvol in Saoedi-Arabië

Als hij op de persconferentie in Djedda wordt gevraagd naar de problemen in Bahrein, klinkt het: "We hadden problemen met de balans. Bij het ingaan van de bocht en in de bocht zelf is de balans niet waar die moet zijn, hopelijk is het asfalt hier beter voor ons. Ik hoop dat onze kansen hier wat beter zijn dan in Bahrein. We zouden wat competitiever moeten zijn. Iets meer tussen de twee races [in Japan waar hij won, en Bahrein waar hij zesde werd] in."

Proberen wat werkt

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "We hebben dit jaar de zachte band hier, wat het allemaal wat interessanter zou moeten maken. Helemaal als dat een tweestopper betekent. We zijn nog steeds dingen aan het uitproberen met de auto. Dingen met de set-up, en andere dingen die we kunnen verbeteren."

