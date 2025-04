Volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel moet Max Verstappen nog even volhouden, want de Duitser verwacht dat Red Bull het tij wel weet te keren. Vettel stelt dat het team weet wat het doet en denkt dat de vijfde titel voor Verstappen nog altijd binnen handbereik is.

Afgelopen weekend in Bahrein ging Red Bull door de ondergrens. De problemen met de RB21 waren al sinds het begin van het seizoen bekend, maar het team faalde zelfs bij de basiszaken. De pitstops duurden namelijk te lang en los van de balansproblemen van de RB21 viel ook de snelheid tegen. Verstappen gaf in Bahrein aan dat hij dit jaar als veldvulling meedoet, maar daar is Vettel het niet mee eens.

'Situatie bij Red Bull kan zeker nog veranderen'

Bij Reuters blikt 'Seb' terug op het seizoen van Red Bull en ook hij ziet dat het allemaal wat moeizaam verloopt: "Red Bull is op dit moment duidelijk niet erg sterk, maar als je gewoon een jaar terugkijkt: toen begon Red Bull het seizoen erg sterk, was tegen het einde minder dominant en won toch (de wereldtitel bij de coureurs). Dus ik denk dat het zeker nog kan veranderen."

'Red Bull weet wat ze doen'

Toch erkent ook Vettel dat de problemen met de RB21 overduidelijk zijn, maar hij heeft vertrouwen in zijn voormalige team. "Het is niet heel eenvoudig om op te lossen, maar over het algemeen denk ik dat ze weten wat ze doen. Het is heel waarschijnlijk, of in elk geval goed mogelijk, dat Red Bull het tij weet te keren," aldus Vettel.

