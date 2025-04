Het is alarmfase één bij het team van Red Bull Racing waar momenteel alles mis lijkt te gaan. Na de zeer teleurstellende race op het circuit van Bahrein blikt Christian Horner terug op zijn Instagram en in de comments wordt duidelijk dat de fans van het team klaar zijn met de problemen in het team.

De situatie begint nijpend te worden voor Red Bull, dat na slechts vier races al 80 punten achter McLaren staat in het constructeurskampioenschap. Verstappen wist in Bahrein slechts als zesde te eindigen, ondanks dat hij Japan één week eerder nog wist te winnen. De race in Sakhir werd gekenmerkt door balansproblemen en inefficiënte pitstops, waardoor de zorgen over de competitiviteit van de Red Bull-auto alleen maar toenamen. Het contrast met de dominant rijdende Oscar Piastri maakte het allemaal nog schrijnender.

Horner op Instagram

Op Instagram reflecteert Horner op het dramaweekend van zijn team: "Een zware race waarin vanaf het begin niets ons lukte. Dat Max dit weekend met een zesde plaats wegkwam en de achterstand op Lando beperkt, ondanks de uitdagingen die we hebben gehad, is het beste waarop we hadden kunnen hopen. Yuki heeft een zeer solide weekend gehad. Hij kwalificeerde zich in de top tien en finishte in de punten. Hij reed hier in Bahrein behoorlijk goed. Deze race heeft een aantal valkuilen blootgelegd die we duidelijk in beeld hebben en die we snel moeten aanpakken. We begrijpen waar de problemen zitten, maar het introduceren van oplossingen duurt wat langer. Als team zijn we gefocust op het analyseren en uitzoeken wat mogelijk is als we over vijf dagen weer in Djedda rijden."

Woede in de comments

De woorden van de Britse teambaas lijken aan dovemansoren gericht in de comments onder zijn post en duidelijk is dat de fans helemaal klaar zijn met wat er allemaal speelt: "De auto is in hoge nood voor upgrades nu", stelt iemand. "Ik heb het vorig jaar al gehoord. Het zijn nu alleen nog maar loze woorden. Tijd om uit te leggen wat iedereen in godsnaam in de fabriek doet. Jij bent de CEO en teambaas die verantwoordelijk is voor engineers die de auto niet kunnen afstellen. Wat doe je? Max springt binnenkort van dit zinkende schip en dat is jouw schuld. Zijn interview na de race maakte duidelijk dat hij er genoeg van heeft om andermans rotzooi op te ruimen", stelt weer iemand anders. "Ik hoop dat Max bij jullie vertrekt", besluit iemand anders.

