Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023

Lewis Hamilton baarde na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië opzien door te stellen dat George Russell geluk had gehad met de juiste keuze voor de set-up, waardoor zijn jongere teamgenoot voor hem kon eindigen. Russell dient de zevenvoudig wereldkampioen nu van repliek en ziet de zaken heel anders.

Hamilton verklaarde na afloop van de race in Djedda waarom hij Russell niet wist te passeren en dat leverde een aantal opmerkelijke quotes op. "De strategie werkte niet echt goed voor mij. De set-up was een beetje verkeerd. Met George zijn set-up was ik ook een stuk beter gefinisht. Er was een 50/50-keuze. Ik ging voor de ene weg en hij voor de andere. Zoals wel vaker was zijn keuze de verkeerde, maar pakte het toch goed uit", liet Hamilton opmerkelijk genoeg optekenen. "Ik kon daardoor alleen zijn snelheid bijhouden en niet sneller zijn."

Geen geluk

Russell reageert nu op de opmerkingen nadat hij door journalisten in de paddock van Australië gevraagd wordt naar de woorden van Hamilton. De Brit dient zijn landgenoot van repliek. "Ik denk dat er helemaal geen geluk bij komt kijken. Ik denk dat het allemaal draait om de voorbereiding die je erin stop voor een evenement. Na de veranderingen die we na de trainingen maakten, wist ik dat we de juiste kant op gingen", verklaart de nummer zes in het wereldkampioenschap.

De betere keuze

Na die voorbereiding had Russell al lang gezien dat zijn keuze een stuk beter was dan de richting waar Hamilton op ging. "Ik geloofde dat het de betere keuze ging zijn dan de set-up waar Lewis voor wilde gaan. Iedereen heeft natuurlijk verschillende voorkeuren. Ik was blij met de richting waar ik op ging en het werk wat ik met de engineers had gedaan", besluit Russell. In de eerste twee races van het seizoen verzamelde de jongste van het stel achttien punten, terwijl Hamilton op twintig staat.