De situatie bij Red Bull Racing begint er slechter en slechter uit te zien nu het team lijkt te beslissen om Liam Lawson al na twee races uit de wagen te halen. Robert Doornbos herinnert er nog maar eens aan wat er vorig jaar allemaal gebeurd is en waarom de snelle vervanging nu extra vreemd lijkt.

De weinige dagen van Liam Lawson bij het team van Red Bull lijken geteld. De Nieuw-Zeelander kreeg vorig jaar te horen dat hij de man werd die doorgeschoven werd naar de hoofdmacht van het team om de teleurstellende Sergio Pérez te vervangen naast Verstappen. Een opmerkelijk keuze van het team, daar Yuki Tsunoda inmiddels toch een grote bak ervaring opgedaan had in de koningsklasse en Lawson slechts een half seizoen meedraaide bij het team. Toch ging Red Bull voor de jongeling en dat lijkt nu een keuze te worden waar de Oostenrijkse formatie spijt als haren op hun hoofd te krijgen van die beslissing eind vorig seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Zeventien miljoen

Doornbos snapt in gesprek met Motorsport.com helemaal niks van waar Red Bull allemaal mee bezig is: "Vergeet niet dat ze eind vorig jaar een coureur hebben afgekocht voor 17 miljoen pond omdat de prestaties zo slecht waren. En vervolgens nemen ze een rijder aan die ongeveer net zo teleurstellend presteert, of zelfs slechter. Het is bizar dat Red Bull zo loopt te hannesen met de tweede coureur. Ze hebben Pérez heel lang de tijd gegeven en daarna een weloverwogen keuze gemaakt om Liam erin te zitten, en niet Yuki Tsunoda. En dat is achteraf een verkeerde beslissing geweest, want zoals het nu gaat, kan echt niet. Je kan niet elk raceweekend op maar één man leunen."

Tsunoda goed in z'n vel

Volgens de laatste berichten is de keuze inmiddels dus gemaakt en zal Tsunoda vanaf Japan instappen naast Verstappen. Over Tsunoda zelf heeft Doornbos dan wél weer goede woorden over: "Yuki is op dit moment heel relaxed en hij barst van het zelfvertrouwen. In Melbourne interviewde ik hem voorafgaand aan de race in de hospitality boven de pits. Het was de eerste race van het seizoen, we hadden regen en we waren op een stratencircuit. Maar Yuki, die zich als vijfde had gekwalificeerd, zei doodleuk: 'Ik ga vandaag een podium pakken!' Dat liep anders, zoals het voor de meeste coureurs die dag anders liep, maar het was de manier waarop hij dat zei... Hij zit duidelijk goed in zijn velletje."

Gerelateerd