Johnny Herbert is van mening dat George Russell het ver kan schoppen in de Formule 1, onder andere omdat hij over eenzelfde soort arrogantie beschikt als viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

George Russell is sinds het vertrek van Lewis Hamilton de leider binnen het team van Mercedes. Met twee podiumplaatsen in de eerste twee races kent de Brit een sterke start van het seizoen, maar de 27-jarige coureur heeft zich sinds zijn debuut bij Mercedes door de tegenvallende performance van het team, nog nooit kunnen mengen in de strijd om het wereldkampioenschap. Vooralsnog is het dus de vraag of hij ook met die druk om weet te gaan als de kans zich ooit voordoet. Johnny Herbert verwacht van wel.

Artikel gaat verder onder video

Herbert vol lof over Russell

"Hij moet zichzelf zijn. George Russell is gewoon heel zelfverzekerd: hij weet waarom hij meedoet, hij weet hoe hij binnen het team van Mercedes moet werken, hij weet hoe hij zichzelf moet gedragen buiten de cockpit en hij weet hoe hij zichzelf in de cockpit moet gedragen", klinkt het tegenover SpaceportSweden."

Arrogantie nodig in de Formule 1

Hij vervolgt: "Hij is super zelfverzekerd. Sommige mensen noemen dat arrogantie, maar wat is er mis met arrogantie? Max Verstappen heeft arrogantie, Michael Schumacher had arrogantie en Ayrton Senna had arrogantie. Ze hebben allemaal arrogantie, en je hebt ook een bepaalde hoeveelheid arrogantie nodig."

Gerelateerd